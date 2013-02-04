همایش تقدیر از نخبگان معلول در منطقه 20 تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران در همایش تقدیر از نخبگان ورزشی معلول و دبیران کانون معلولان این منطقه که در مجتمع فرهنگی ورزشی قمر بنی هاشم(ع) و با حضور معاون اداره کل سلامت شهرداری تهران برگزار شد، گفت: شکل گیری 22 کانون معلولان در سطح محله های این منطقه با هدف افزایش مشارکت اقشار خاص جامعه بوده است که در حال حاضر 800 نفر عضو دارند.

حبیب الله غفوری به اهمیت فعالیتهای زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی برای افراد کم توان جسمی اشاره کرد و افزود: جلب مشارکت اقشار خاص جامعه و ایجاد جنبش اجتماعی در آنان از اولویتهای طرحهای اجتماع محور مدیریت شهری است که مناسب سازی اماکن عمومی و مراکز فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و شکل گیری کانون معلولان از بارزترین اقدامات است.

وی تصریح کرد: به دنبال واگذاری فعالیتهای اجتماعی وفرهنگی محله های 22 گانه به مدیران محله، این همایش با مشارکت مدیران محله علائین و دیلمان برگزار شده است.

گفتنی است، این همایش که با حضور معاون اداره کل سلامت شهرداری تهران، معاون امور اجتماعی و فرهنگی و رئیس اداره سلامت شهرداری منطقه 20 تهران، مدیران محله علائین و دیلمان در مجتمع فرهنگی ورزشی قمر بنی هاشم(ع) برگزار شد و در پایان از 50 نفر از دبیران کانون معلولان و نخبگان ورزشی معلول که از جمله قهرمانهای شنای نابینایان و پارالمپیک بوده اند تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

برپایی تور ری گردی ویژه زوجهای جوان شهر تهران

مدیر اداره امور بانوان شهرداری منطقه 20 تهران از برگزاری تور ری گردی باعنوان "اردوی شکوفایی عشق" ویژه زوجهای جوان شهر تهران خبر داد.

معصومه پورنظر با اشاره به این خبر گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر، تور ری گردی با عنوان "اردوی شکوفایی عشق" ویژه زوجهای جوان شهر تهران بر پاشد.

وی افزود:‌ در این برنامه شرکت کنندگان از آثار تاریخی شهرری از جمله برج طغرل، آتشکده ری و... بازدید کردند و در ادامه با اقامه نماز جماعت و زیارت بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و امامزادگان مجاور فضایی معنوی را تجربه کردند.

پورنظری با اشاره به اینکه تور ری گردی در راستای اختتامیه طرح شکوفا برگزار شد، اظهار داشت: این طرح آموزشی - ترویجی به منظور آموزش و توانمند سازی زوجهای جوان در خصوص زندگی خانوادگی و با هدف یکپارچه سازی و هدفمند ساختن ارائه تسهیلات و خدمات شهرداری تهران به زوجهای جوان طراحی و اجرا شد.

گفتنی است، در این برنامه گردشگری علاوه بر زوجهای جوان مناطق 13، 14، 15، 16 کارشناسان امور بانوان مناطق مورد اشاره نیز حضور داشته اند.