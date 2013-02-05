«انقلاب اسلامی در کرج» منتشر شد/ رویکرد کارگری و دانشجویی مبارزات در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ششمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی که بنام «انقلاب اسلامی، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی» نامگذاری شده است.



انقلاب اسلامی از نظرگاه‌های مختلف می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد. در برخی آثار خاطرات دست‌اندرکاران انقلاب مورد توجه واقع می‌شود، در برخی دیگر اسناد و مستندات تاریخی و در بعضی دیگر بررسی رویدادهای انقلاب در سطح ملی و همچنین در نواحی و مناطق خاصی مبنای مطالعه قرار می‌گیرد. انقلاب اسلامی ایران ثمره‌ رهبری حضرت امام ‌خمینی(ره) و پیروی مردم مسلمان ایران از ایشان بود.



از همین رو موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مناسبت ششمین روز از ایام الله دهه فجر اقدام به معرفی یکی دیگر از منشورات مرتبط خود با موضوع انقلاب اسلامی و با محوریت انقلاب در سطح ملی می نماید.



انقلاب اسلامی در کرج، تألیف: حمید کرمی‌پور، تاریخ انتشار: مرداد1391، قیمت: 125,000 ریال

انقلاب اسلامی در پهنه‌ای گسترده به نام (ایران) به ‌وقوع ‌پیوست که ویژگی مهم آن اسلامی و همگانی ‌بودن آن است. در پژوهش‌هایی که تاکنون پیرامون انقلاب اسلامی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی انجام شده بخشی به موضوع اخیر یعنی بررسی تاریخ انقلاب اسلامی در شهرستان‌ها اختصاص یافته است که آثار پرارج و مهمی هستند. ازجمله‌ این نوع تاریخ‌نگاریها که با تکیه بر اسناد و خاطرات و منابع پژوهشی تألیف شده است، انقلاب اسلامی در کرج است.

کرج به علت بافتِ جمعیتی و ویژگیهای خاص خود حوادث و تحولات ویژه ای در جریان انقلاب اسلامی داشته است. فقدان حوزه علمیه کهنسال و همچنین فقدان بازار سنتی در آن موجب گردید مبارزات اسلامی در کرج رویکرد کارگری و دانشجویی داشته باشد. با این حال کرج به دلیل داشتن باغات همواره محل رفت و آمد علما و مبارزان مسلمان بوده است.