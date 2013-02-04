برگزاری اردوی تیم ملی در مشهد باعث رشد ورزشکاران خراسانی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم مستحقی راد قبل از ظهر دوشنبه در نشست خبری هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار کرد: تا به حال اردوی تیم ملی تنیس روی میز در مشهد برگزار نشده است اما در حال حاضر با همت مسئولان هیئت تنیس روی میز این کار در مشهد شدنی شده است.

وی افزود: برگزاری اردوی تیم ملی تنیس روی میز کار خیلی دشواری است که به دلیل اینکه حضور ملی پوشان و برگزاری اردو در مشهد باعث رشد ورزشکاران تنیس روی میز استان خواهد شد این کار را انجام داده ایم.

وی عنوان کرد: تنیس روی میز رشته ای نیست که بتوانیم ظرف چند ماه بتوانیم بازیکن تحویل دهیم واین یک پرو‍ژه چند ساله است.

قائم مقام هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی با اشاره به بزرگترین دغدغه هیئت تنیس روی میز استان بیان کرد: بزرگترین مشکل و دغدغه ما نبود خانه تنیس روی میز در این استان است.

وی افزود: از بدو ورود مسئولان جدید به هیئت تنیس روی میز استان با هشت نامه ای که به اداره کل ورزش استان فرستاده ایم تلاش کرده ایم تا بلکه بتوانیم گام هایی در راستای تاسیس خانه تنیس روی میز برداریم که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم.

وی عنوان کرد: قرار بوده قطعه زمینب به منظور ساخت آکادمی تنیس در اختیار هیئت قرار بگیرد که تا کنون این اتفاق نیفتاده است.