فجر انقلاب، آغاز نور و انتهای ظلمت و تاریکی بود

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه سادات موسوی شامگاه دوشنبه در اجتماع بزرگ بانوان میامی به مناسبت گرامیداشت یوم الله دهه مبارک فجر در محل مجتمع فرهنگی هنری این شهر، به عظمت ماه بهمن در طول تاریخ ایران اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: دهه فجر آغاز نور و انتهای هر ظلمت و تاریکی در تاریخ این مرز و بوم بود.

وی با بیان اینکه تمام انقلاب های راستین و صدیق در مقابل ظلم، جور و ستم حرکت می کنند و فجری را به وجود می آورند، گفت: وضعیت کشور در دوران طاغوت به گونه ای می رفت تا تمام فضای ایران را تاریکی فرا گیرد و جهل و بی فرهنگی آن را پر کند اما به فضل الهی و با رهبری داهیانه معمار کبیر انقلاب و همراهی و بصیرت مردم ما امروز شاهد انقلاب شکوهمندی هستیم که نور آن دنیا را فرا گرفته است.

این کارشناس مسائل مذهبی افزود: در زمان تاریک و ظلمانی شاهنشاهی، علما، دانشمندان و فرهیختگان ما به جای کلاس درس، یا در پشت میله های زندان بودند یا در تبعیدگاه به سر می بردند.

وی ضمن تاکید بر اینکه رژیم پهلوی تمام مقدسات دین اسلام را به بازی گرفت افزود: به طوری که بی حجابی در آن دوران بیداد می کرد.

این کارشناس مسائل مذهبی یادآور شد: رژیم طاغوت شرافت زن مسلمان را نشانه گرفته بود و برای از بین بردن این شرافت ازهیچ کاری کوتاهی نکرد.

موسوی با بیان اینکه با ورود امام خمینی(ره) زنجیر اسارت پاره شد گفت: نورخمینی(ره) از نور محمدی(ص) درخشید و ایران نور افشان شد.

وی گفت: استقبال بی نظیر مردم از امام خمینی(ره) در بهمن1357 دنیا را شگفت زده کرد و ما در هیچ کجای تاریخ سراغ نداریم که این گونه از رهبری استقبال کنند.

این کارشناس فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بعد از گذشت 34 سال از عمر انقلاب اسلامی، هرروز شاهد رشد و شکوفایی این درخت تنومند هستیم.