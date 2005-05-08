ايران با ثبات ترين كشور منطقه و دروازه ورود به ساير كشورهاست

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر حسيني در ديدار با هيئت سنگاپوري ضمن برشمردن دستاوردهاي برنامه سوم و با بررسي اهداف برنامه چهارم گفت: از ابتداي مسئوليت جناب آقاي خاتمي جمع بندي از وضعيت اقتصاد كشور نشان مي داد كه اقتصاد ايران دولتي، غيررقابتي و فاقد تعامل فعال با بازارهاي بين المللي است.

وي خاطرنشان كرد: لذا در برنامه سوم توسعه، اصلاحتي در نظام اقتصادي پيش بيني شد كه اصلاح قانون سرمايه گذاري خارجي و قانون مالياتهاي مستقيم و ساماندهي نظام ارزي و از جمله اين موارد بودند.

وي افزود: براساس قانون جديد جلب و حمايت از سرمايه گذاريهاي خارجي، تضمين هاي شفاف و روشني به سرمايه گذاران خارجي داده شد و با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم نرخ ماليات بر شركتها از 65 درصد به 25 درصد كاهش يافت.

دكتر حسيني در ادامه از اصلاح نظام ارزي به عنوان يكي از مولفه هايي ياد كرد كه منجر به شفافيت بازار ارز شده به گونه اي كه اكنون نرخ ارز، براساس بازار حركت مي كند.

وي گفت: اجراي اصلاحات در برنامه سوم نرخ بيكاري را از 18درصد در آغاز برنامه به 10 درصد در پايان برنامه كاهش داد.