  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۸:۰۳

وزير امور اقتصادي و دارايي :

ايران با ثبات ترين كشور منطقه و دروازه ورود به ساير كشورهاست

سيد صفدر حسيني در ديدار با ليم هنگ كيانگ وزير تجارت و صنعت سنگاپور از آمادگي ايران براي ارتقاء سطح همكاريهاي دوجانبه خبر داد و گفت: ايران به عنوان باثبات ترين كشور منطقه دروازه ورود به سابر كشورهاست.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر حسيني در ديدار با هيئت سنگاپوري ضمن برشمردن دستاوردهاي برنامه سوم و با بررسي اهداف برنامه چهارم گفت: از ابتداي مسئوليت جناب آقاي خاتمي جمع بندي از وضعيت اقتصاد كشور نشان مي داد كه اقتصاد ايران دولتي، غيررقابتي و فاقد تعامل فعال با بازارهاي بين المللي است.

وي خاطرنشان كرد: لذا در برنامه سوم توسعه، اصلاحتي در نظام اقتصادي  پيش بيني شد كه اصلاح قانون سرمايه گذاري خارجي و قانون مالياتهاي مستقيم و ساماندهي نظام ارزي و از جمله اين موارد بودند.

وي افزود: براساس قانون جديد جلب و حمايت از سرمايه گذاريهاي خارجي، تضمين هاي شفاف و روشني به سرمايه گذاران خارجي داده شد و با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم نرخ ماليات بر شركتها از 65 درصد به 25 درصد كاهش يافت.

دكتر حسيني در ادامه از اصلاح نظام ارزي به عنوان يكي از مولفه هايي ياد كرد كه منجر به شفافيت بازار ارز شده به گونه اي كه اكنون نرخ ارز، براساس بازار حركت مي كند.

وي گفت: اجراي اصلاحات در برنامه سوم نرخ بيكاري را از 18درصد در آغاز برنامه به 10 درصد در پايان برنامه كاهش داد.

 

کد مطلب 180851

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها