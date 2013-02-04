مشهد با توجه به زائرپذیر بودن با کمبود داوطلب هلال احمر مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورساداتی ظهر دوشنبه در مراسم نکوداشت و تجلیل از اعضا و داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان‌رضوی اظهار کرد: تعداد داوطلبان خراسان‌رضوی در سطح خوبی است اما نیاز شهر زائرپذیر مشهد بالاست و ما نمی‌توانیم با این تعداد داوطلب به بسیاری از نیازمندان کمک‌رسانی کنیم.

وی بیان کرد: در خراسان‌رضوی بیش از 13 هزار نفر عضو داوطلب و حدود 140 خیر در جمعیت هلال احمر خدمت می‌کنند.

پورساداتی افزود: بخشی از فعالیت جمعیت هلال احمر ارائه خدمات سلامت در قالب کاروان‌های سلامت برای نیازمندان و اقشار محروم روستاها و شهرستان‌های کم‌برخوردار است.

وی یادآور شد: بسیاری از داوطلبان جمعیت هلال احمر را پزشکان و پرستاران تشکیل می‌دهند و این طرح بسیاری از مشکلات و بیماری‌های نیازمندان را رفع می‌کند.

مدیرکل جمعیت هلال احمر خراسان‌رضوی افزود: افرادی که تجربه درمان دارند می‌توانند با شرکت در طرح‌های کاروان‌های سلامت می توانند خدمات درمانی و بهداشتی ارائه کنند.

وی بیان کرد: 83 پزشک در طرح کاروان سلامت جمعیت هلال احمر خراسان‌رضوی خدمت‌رسانی کردند که در این مراسم از 70 نفر آن‌ها تجلیل شد.