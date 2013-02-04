  1. عناوین کل
۱۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

در خراسان رضوی؛

مشهد با توجه به زائرپذیر بودن با کمبود داوطلب هلال احمر مواجه است

مشهد با توجه به زائرپذیر بودن با کمبود داوطلب هلال احمر مواجه است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل جمعیت هلال احمر خراسان‌رضوی از کمبود نیروی داوطلب هلال احمر در مشهد با توجه به زائرپذیر بودن این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورساداتی ظهر دوشنبه در مراسم نکوداشت و تجلیل از اعضا و داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان‌رضوی اظهار کرد: تعداد داوطلبان خراسان‌رضوی در سطح خوبی است اما نیاز شهر زائرپذیر مشهد بالاست و ما نمی‌توانیم با این تعداد داوطلب به بسیاری از نیازمندان کمک‌رسانی کنیم.

وی بیان کرد: در خراسان‌رضوی بیش از 13 هزار نفر عضو داوطلب و حدود 140 خیر در جمعیت هلال احمر خدمت می‌کنند.

پورساداتی افزود: بخشی از فعالیت جمعیت هلال احمر ارائه خدمات سلامت در قالب کاروان‌های سلامت برای نیازمندان و اقشار محروم روستاها و شهرستان‌های کم‌برخوردار است.

وی یادآور شد: بسیاری از داوطلبان جمعیت هلال احمر را پزشکان و پرستاران تشکیل می‌دهند و این طرح بسیاری از مشکلات و بیماری‌های نیازمندان را رفع می‌کند.

مدیرکل جمعیت هلال احمر خراسان‌رضوی افزود: افرادی که تجربه درمان دارند می‌توانند با شرکت در طرح‌های کاروان‌های سلامت می توانند خدمات درمانی و بهداشتی ارائه کنند.

وی بیان کرد: 83 پزشک در طرح کاروان سلامت جمعیت هلال احمر خراسان‌رضوی خدمت‌رسانی کردند که در این مراسم از 70 نفر آن‌ها تجلیل شد.

کد مطلب 1808539

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها