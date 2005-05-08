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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۷:۰۲

دكتر ولايتي در جمع دانشجويان:

جوانان بايد چشم اندازي روشن و اميدوار به آينده داشته باشند//جوانان مهمترين سازنده اجزاي توسعه اقتصادي هستند

جوانان بايد چشم اندازي روشن و اميدوار به آينده داشته باشند//جوانان مهمترين سازنده اجزاي توسعه اقتصادي هستند

دكتر ولايتي گفت: دستيابي به توسعه متوازن، همه جانبه و پايدار حاصل توجه و هماهنگي به سه حوزه سرمايه انساني، علم و فناوري و نظم مي باشد و جوانان اصلي ترين سرمايه انساني و عامل محركه براي چنين توسعه اي هستند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر ولايتي روز گذشته در جمع دانشجويان گفت: سامان بخشيدن به ظرفيت گسترده و همه جانبه امور مرتبط به حوانان و رفع دغدغه هاي آنها با اشتغال و ايجاد چشم اندازي روشن و اميدوار به آينده مي تواند ما را در رسيدن به اهداف چشم انداز 20 ساله كمك نمايد.

كانديداي رياست جمهوري با اشاره به اينكه جوانان ما داراي ظرفيت هاي جدي مسووليت پذيري، ايثارگري، سازگاري اجتماعي، مشاركت پذيري فعال و علاقمند به علم و پژوهش هستند، افزود: جوانان مهمترين پيش نياز و اساسي ترين الزام توسعه كشور و بزرگترين سرمايه براي آينده نگري جامعه محسوب مي شوند.

دكتر ولايتي سپس به نقش جوانان در امور اقتصادي اشاره كرد و گفت: توسعه اقتصادي در گرو عوامل مهم اين حوزه است كه جوانان به لحاظ توانايي هاي فراوان اساسي ترين محور آن هستند كه مهمترين سازنده و سامانده اجزاي توسعه اقتصادي مي باشند.

کد مطلب 180858

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