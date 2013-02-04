اعزام 10 هزار زائر عمره مفرده با پروازهای "هما"

به گزارش خبرگزاری مهر، از شروع پروازهای عمره مفرده(28 دی ماه سال جاری) تاکنون با انجام 28 پرواز از ایستگاه های تهران، اصفهان، ساری و کرمانشاه تعداد 10 هزار زائر برای به جا آوردن مناسک عمره مفرده به عربستان اعزام شدند.

در عملیات عمره مفرده سال جاری هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» وظیفه انتقال 120 هزار زائر را از هفت ایستگاه پروازی اصفهان، اردبیل، ساری، بیرجند، شیراز، کرمانشاه، اهواز و تهران برعهده دارد.

در عملیات انتقال زائران عمره مفرده تعداد 780 پرواز رفت و برگشت با استفاده از هواپیماهای بویینگ 747 و ایرباس انجام می شود.

پروازهای عمره سال جاری از 28 دی ماه 1391 آغاز و در تاریخ 4 مرداد 1392 به پایان می رسد و در این مدت حدود 400 هزار نفر برای انجام عمره مفرده به سرزمین وحی انتقال می یابند.