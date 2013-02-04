  1. اقتصاد
۱۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

اعزام 10 هزار زائر عمره مفرده با پروازهای "هما"

از ابتدای شروع عملیات اعزام زائران عمره مفرده در سال جاری تعداد 10 هزار زائر با پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به کشور عربستان انتقال یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از شروع پروازهای عمره مفرده(28 دی ماه سال جاری) تاکنون با انجام 28 پرواز از ایستگاه های تهران، اصفهان، ساری و کرمانشاه تعداد 10 هزار زائر برای به جا آوردن مناسک عمره مفرده به عربستان اعزام شدند.

در عملیات عمره مفرده سال جاری هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» وظیفه انتقال 120 هزار زائر را از هفت ایستگاه پروازی اصفهان، اردبیل، ساری، بیرجند، شیراز، کرمانشاه، اهواز و تهران برعهده دارد.

در عملیات انتقال زائران عمره مفرده تعداد 780 پرواز رفت و برگشت با استفاده از هواپیماهای بویینگ 747 و ایرباس انجام می شود.

پروازهای عمره سال جاری از 28 دی ماه 1391 آغاز و در تاریخ 4 مرداد 1392 به پایان می رسد و در این مدت حدود 400 هزار نفر برای انجام عمره مفرده به سرزمین وحی انتقال می یابند.

کد مطلب 1808588

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