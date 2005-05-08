اولين مرحله اردوي تيم ملي ووشوي بانوان در رده هاي سني جوانان و نوجوانان برگزارمي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" اعضاي شركت كننده دراين اردو ودربخش تالوعبارتند ازخانمها: زهرا مشكين، نسيم جعفري، مهري صفري، محدثه رحمت پور، شادي جوكار، النازجوكيان، سانيا معظم پور، سحرخمسه، سمانه تيموري ومرضيه شفيعي مي باشد.

همچنين دربخش سن شوخانمها: ليلا سهرابي، نسترن يعقوبي، جائده كيواني دروزن 48- مريم سادات مرتضوي، سميه رحيم پور و آزاده نوروزي دروزن 52- kg وفاطمه وفرزانه دهقان، نگارعظيمي و افسانه بلواري دروزن 56 حضورخواهند داشت.

قابل ذكراست: درميان شركت كنندگان دراين اردوها 3 نفردربخش تالوو3 نفردربخش سن شومسابقات آسيايي كه مردادماه در سنگاپور برگزارمي شود اعزام مي شوند.