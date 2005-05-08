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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۹:۲۳

پاپ از رسانه ها خواست "امانت داري و اخلاق مداري" را پيشه خود كنند

پاپ بنديكت شانزدهم با اعلام اينكه رسانه ها مي توانند هم صلح را ترويج كنند و هم فتنه انگيزي را ، از روزنامه نگاران خواست تا در ارائه گزارشات خود مسئولانه عمل كنند و واقعيات را ارائه دهند كه اين همان احترام به شان انسان و خير و مصلحت بشريت است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرش، پاپ كه به مناسبت روز ارتباطات اجتماعي براي هزاران نفر كه در ميدان سن پيترو تجمع كرده بودند سخنراني مي كرد از نقش رسانه ها در پوشش فوق العاده مراسم تشييع جنازه سلف خود پاپ ژان پل دوم قدرداني كرد.

وي گفت:"اما همه چيز در اين راه بسته به راهي است كه رسانه ها از آن بهره مي گيرند".

رهبر جدبيد كاتوليكهاي جهان اعلام كرد:"اينها ابزار مهم ارتباطي هستند كه مي توانند در شناخت و گفتگو سمت و سوئي دو سويه داشته باشند ، 

وي تاكيد كرد : رسانه ها مي توانند پيش داوري را تبليغ كنند و بين افراد و مردم  فتنه انگيزي كرده و نفرت ايجاد كنند و يا بر عكس  در اشاعه صلح جهاني سهم  بسزائي داشته باشند.

پاپ از رسانه ها خواست "امانت داري و اخلاق مداري" را پيشه خود كنند .

کد مطلب 180860

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