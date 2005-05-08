هجوم گسترده عرب هاي سني براي پيوستن به ارتش جديد عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، عرب هاي سني به رغم انفجارها و حملات تروريستي به سوي مراكز ثبت نام داوطلبان پيوستن به ارتش جديد عراق روي آورده اند.



پس از آنكه دولت ابراهيم جعفري تاكيد كرد پست وزير دفاع قطعا به يك عرب سني خواهد رسيد و در عمل نيز چنين شد و سعدون الدليمي به اين عنوان انتخاب شد،علماي اهل سنت اين كشور نيز پيوستن عرب هاي سني را به ارتش جديد و نيروهاي امنيتي مجاز دانستند كه اين مساله باعث بوجود آمدن صف هاي طولاني دربرابرمراكز ثبت نام پيوستن به ارتش شده است .



تمام مراكز ثبت نام داوطلبان پيوستن به ارتش جديد عراق شاهد صفوف طولاني عرب هاي سني است هرچند حملات انتحاري كه مراكز ثبت نام را هدف قرار داده است تاثيري در اين استقبال نگذاشته است.



عرب هاي سني كه در پي امتناع از مشاركت در روند سياسي و هشدارهاي سابق علماي اهل سنت پيرامون تحريم پيوستن به دستگاه هاي امنيتي از جمله گارد ملي ، از بيكاري شديد رنج مب برند با بروز شرايط جديد خود را در برابر فرصت كاري مناسبي نيز مي يابند .



روزنامه الشرق الاوسط بر اين نكته تاكيد مي كند كه خبرنگارانش علنا شاهد سيل هزاران عرب سني از استان هاي مختلف عراق به سوي مراكز ثبت نام پيوستن به ارتش در بغداد بوده اند.

احمد محمود 30 ساله از ساكنان منطقه الاعظيمه بغداد كه به مركز ثبت نام داوطلبان پيوستن به ارتش آمده است علت اين اقدام خود را فتواي علماي ديني اعلام مي كند و اينكه تمايل دارد در حفظ امنيت و حمايت از وطنش شركت كند.

عدنان حسين ساكن كوي المقداديه در شرق بغداد نيز مي گويد وي در ارتش سابق هم عضويت داشت واز هنگام سرنگوني رژيم سابق نتوانستم براي گذران زندگي خانواده ام كاري براي خود دست و پا كنم لذا تصميم گرفتم به ارتش جديد كه حقوق مناسبي برايم در نظر خواهد گرفت مجددا بپيوندم و البته فتاواي علماي ديني براي پيوستن به ارتش هم در تصميم من بي تاثير نبوده است.



گفتني است د شرايط فعلي احتمال پيوستن بسياري از بعثي هاي سابق نيز به ارتش فراهم است كه در درازمدت مي تواند خطرات جدي را براي امنيت عراق در پي داشته باشد .