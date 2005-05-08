روند پيشرفت در تامين اجتماعي با نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد//بيماران نبايد دغدغه تامين هزينه درمان داشته باشند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد انتخاباتي دكتر ولايتي، دكتر علي اكبر ولايتي در جمع كارشناسان امور اجتماعي گفت: ما امروز شاهد افزايش تصاعدي هزينه هاي بيمه درمان همزمان با كاهش كميت و كيفيت خدمات هستيم كه شايد بتوان علت اصلي آن را فقدان نظارت مناسب بر فعاليت هاي نظام بيمه دانست.

وي افزود: فراگيري پوشش بيمه هاي اجتماعي به تمام افراد جامع و ايجاد هماهنگي بين سازمان ها و نهادهاي مرتبط با بيمه ازجمله اموري است كه مي تواند ما را در رسيدن به نقطه مطلوب در امر خدمات بيمه اي رهنمون سازد.

كانديداي رياست جمهوري توجه به بيمه را از ملزومات مهم عدالت اجتماعي خواند و گفت: نبايد در نظام ما خانواده اي كه بيمار دارد نگران هزينه هاي سرسام آور درماني باشد. بايد ارتباط مالي بين بيمار و طبيب در چارچوب بيمه باشد تا هم جايگاه طبيب خدشه دار نشود و هم خانواده بيمار دغدغه تامين هزينه درمان نداشته باشد.

وي افزود: امروز بخش قابل ملاحظه اي از جمعيت كشور فقط در سطحي محدود از خدمات تامين اجتماعي برخوردارند و از مزايايي همچون بيمه بازنشستگي، كارافتادگي و بيكاري بي بهره اند.

بايد دولت تلاش كند اين نقص برطرف شود و به نقطه مطلوب در ايجاد نظام جامع تاميني و رفاه اجتماعي برسيم.