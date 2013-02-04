اولین کتابخانه باز بوشهر در سالن فرودگاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر و با حضور آیت‌الله صفایی بوشهری و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، اولین کتابخانه باز استان بوشهر که در سالن فرودگاه بوشهر قرار دارد، افتتاح و به این ترتیب سلسله کتابخانه های باز عمومی رسما در بوشهر کار خود را آغاز کرد.

امام جمعه بوشهر در این آئین با اشاره به اهمیت کار فرهنگی و اولویت‌های آن بیان داشت: اینگونه اقدامات مبنایی است که سبب آفرینش‌های خیره کننده انسانی و معنوی می شود.

آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری اضافه کرد: شما آغازگر یک حرکت بزرگ و زیربنایی فرهنگی که در واقع یک نهاد موثر ارزشی و اسلامی است شده‌اید که به زودی آثار درخشان خود را در جامعه نشان خواهد داد.

وی افزود: همه رفتارها و افعال انسان صبغه فرهنگی دارد و فرهنگ مزرعه ای است که دیگر سازه های مادی و اجتماعی جامعه در زمین آن به نتیجه می‌رسند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: از این رویدار فرخنده فرهنگی که اتفاقاً با دهه فجر انقلاب عزیز فرهنگی‌مان مصادف شده، بسیار خرسندم و از همه برنامه‌ریزان این اقدام خوب تشکر می‌کنم.

آیت الله صفایی خاطرنشان کرد: همه انبیای عظام الهی رسالت خویش را در حوزه فرهنگ پایه گذاردند و این دگرگونی و تحولات بنیادین زندگی بشری جز با زیربناها و مؤلفه های فرهنگی شدنی نبود.

وی کتابخانه‌های باز عمومی را تحولی جدید در سوگیری‌های فرهنگی برنامه ریزان خواند و اذعان داشت: معنای دیگر این کار کشاندن کتاب به کوچه و معابر و در دسترس ساختن و فراگیر کردن فرهنگ متعالی کتابخوانی است که سرانجام به ایجاد عادت مطالعه در بین عموم جامعه و ارتقای سطح اخلاقی و سلامت روانی و معنوی جامعه خواهد انجامید.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر نیز در این آئین با ارائه آماری از وضعیت کتاب و مطالعه در استان گفت: برای هر یک از این ایستگاه های مطالعه اعتباری بالغ بر 500 ملیون ریال در نظر گرفته شده و در مرحله اول پنج باب از آنها در نقاط مختلف شهر بندری بوشهر راه‌اندازی خواهد شد.

صدرالله محتشم افزود: در هر نوبت شهروندان می توانند از 15عنوان کتاب که در قفسه‌ها چینش شده بدون هیچگونه محدودیتی بهره‌برداری کنند.