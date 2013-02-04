فردی که پا روی اخلاق گذارد مورد قبول ملت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم پایان کار احداث پروژه بزرگراه شهید باقری ، حدفاصل خیابان استقلال تا بزرگراه شهید بابایی ضمن بیان این مطلب و تبریک دهه فجر و درود به روح امام راحل (ره) و شهدای انقلاب گفت : دهه فجر ایام اللهی است که یاد آور رشادت ها و سرفصل های مهم و بزرگ و نقطه عطف در تاریخ ملت ماست .

وی با بیان این که متاسفانه امروز کمتر از اتفاق ها و واقعه بزرگی که در سال 57 رخ داد صحبت می شود ، افزود : در عظمت اسلام و امام عزیزمان که جز برای خدا گامی برنداشت و کلامی نگفت همین بس که زمانی ایشان این حرکت عظیم را انجام داد در کره خاکی هیچ دولت ، ملت و حزبی وجود نداشت که یاد در سیطره اتحاد جماهیر شوروی نباشد یا در سیطره امریکا .

شهردار تهران با اشاره به دهه 70 میلادی که انقلاب اسلامی ایران در آن رخ داد اظهار کرد: در آن زمان دنیا در همه ابعاد خود دو قطبی بود و همه دولتها بدون استثنا زیر سایه یکی از این دو قطب قرار داشتند و هیچکس حق نفس کشیدن و عرض اندام در عرصه های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی را نداشت .

قالیباف تصریح کرد: البته در آن زمان جنگ و درگیری هم به وقوع پیوست و حرکت هایی نیز در کشورهای اسلامی تحت عنوان انقلاب رخ می داد که تنها جابه جایی قدرت بود اما در آنها نیز شوروی و یا امریکا نقش داشتند .

وی با تاکید بر این که در دهه 70 میلادی هیچ افق روشنی از امکان حرکت خلاف رو به قدرت در تصور ذهنی کسی وجود نداشت گفت: زمانی که امام خمینی (ره) در ایران این حرکت را آغاز کرد حتی علمای حوزه علمیه می گفتند شما توان مبارزه با شاه را ندارید ، انقلابیون نیز که قبول داشتند رژیم زیر سلطه امریکاست به ایشان توصیه می کردند این حرکت را انجام ندهند .

قالیباف افزود: در اوج ناباوری که همه سرمایه ایران در اختیار امریکا بود و ایران با امریکا پیمان داشت و با شوروی هم مرز بود انقلابی با شعار نه شرقی نه غربی رخ داد که اکنون بعد از سه دهه آثار خود را بر همه دنیا گذاشته که این نشان دهنده عظمت امام (ره) ، انقلاب و شهداست.

شهردار تهران با بیان این که باید از این مساله درس بگیریم اظهار کرد: بدانیم که اگر حرکت ما برای رضای خدا و با ایمان به خدا باشد پیروزی و عزت اسلام و مسلمین قطعی است .

وی با اشاره به دیگر ابعاد انقلاب اسلامی اظهار کرد : تداوم انقلاب بر بستر حرکت های انقلابی ، اخلاقی و فرهنگی است و همچنین در گرو آن است که در حوزه مادی ، همچون مسائل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی نیز پیش برویم .

وی با بیان اینکه نمی توان گفت اخلاق را بدون توجه به مسائل اقتصادی می توان حفظ کرد، بیان کرد: باید در فضای معنویت، رعایت اخلاق و ادب و دوری از شیطان صفتی و نفاق در جامعه و با رعایت گذشت و محبت و به کارگیری عقلانیت و اقتدار کار کرد و امورات مردم را نیز چرخاند .

به گفته شهردار تهرانا، نقلاب ایران یک انقلاب فرهنگی و اخلاقی است و هرکسی در هر سطحی بخواهد پا روی اخلاق گذارد مورد قبول ملت و رضایت خدا نیست.

شهردار تهران تصریح کرد: باورمان باشد اگر انقلاب ، نظام و حرکت ها مورد تحسین مردم نباشد مورد تحسین دنیا هم نخواهد بود .

قالیباف افزود: شک ندارم امروز اگر شهید باقری که این بزرگراه به نام او نام گذاری شده و ایشان حق فرماندهی بر گردن من داشت در کنار ما بود حتما با همان روحیه دفاع مقدس و ایثارگری در راه تداوم انقلاب و مجاهدت برای مردم بدون منت و با حفظ کرامت آن ها تلاش می کرد تا نشان دهد انقلاب می تواند هم بعد مادی و هم بعد معنوی زندگی مردم را پاسخگو باشد .

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در پایتخت اظهار کرد : با کمک همکاران خود در شهرداری ، عزیزان شورای شهر ، کمک مردم و دعای خیر خانواده شهدا در شهر تهران تلاش می کنیم آنچه در توان داریم را به انجام برسانیم و برخی از مشکلات و وظایف که در حوزه شهرداری است انجام شود.

شهردار تهران با بیان این که توجه به مناطق محروم و افراد نیازمند از نکات مورد تاکید در انقلاب بوده است به توجه شهرداری به توسعه زیر ساخت ها در شهر تهران اشاره کرد و گفت: قریب به دو ماه است که در افتتاح پروژه ای حاضر نشدم اما اگر امروز به اینجا آمدم دلیلش این است که معتقدم شرق نسبت به غرب همانند جنوب نسبت به شمال محروم تر است ؛ آمدم بگویم توجه به زیر ساخت در شرق تهران در اولویت برنامه های ما بوده است .

وی افزود : احداث بزرگراه ها ، توسعه مترو ، تونل ها ، توسعه زیر ساخت ها ، توسعه امکانات فرهنگی و اجتماعی شرق تهران و حل معضلات بزرگراهی در این محدوده در اولویت های شهرداری تهران است .

قالیباف با اشاره به احداث و توسعه بزرگراه های شهیدان یاسینی ، بابایی، باقری، صیاد شیرازی و توسعه مترو در شرقی ترین نقطه تهران به توسعه بزرگراه امام علی(ع) اشاره کرد و گفت: این بزرگراه که در طول مسیر حدودا 27 کیلومتری خود بیش از 7 هزار واحد مسکونی را باید تملک می کرد از محلات فقیر و بافت فرسوده عبور می کند که با تلاش همکاران من در روز میلاد امام علی (ع) افتتاح خواهد شد و شهروندان از دارآباد تا حرم امام خمینی(ره) بدون توقف ، چراغ قرمز و تقاطع طی خواهند کرد که این بزرگراه نیز از زیر ساخت های مهم شرق تهران است .

شهردار تهران افزود: توافقاتی نیز برای تملک مناطق نظامی در شرق تهران نیز انجام شده که در شرف اجرا است .این اقدامات از خواسته های مردم و رویکرد انقلاب است که در این مسیر حرکت می کنیم.

قالیباف با بیان اینکه تلاش می کنیم در کارهایمان کرامت شهروندان را رعایت کرده و کارها را با کیفیت ارائه دهیم، اظهار کرد : ما نمی توانیم همه موضوعات را حل کنیم اما در حوزه حمل و نقل تا جایی که فرصت و امکان داشتیم توانستیم امکانات خوبی فراهم کنیم.

وی گفت : توجه به مسائل فرهنگی ، ورزشی ، تربیتی و آموزشی نیز از موضوعاتی است که جامعه امروز را رنج می دهد که شاید بخشی از آن ها همانند مشکل اعتیاد و طلاق که امروز به چالشی جدی در جامعه تبدیل شده به شهرداری اراتباطی نداشته باشد اما شهرداری تهران تلاش کرده در کنار اقدامات عمرانی به مسئله زنان سرپرست خانوار ، نیازمندان و غیره نیز توجه کند.

وی با اشاره به این که توسعه مساجد و حسینیه ها و توجه به امور فرهنگی ، سرای محلات، سینما و تئاتر نیز در شهرداری تهران انجام می شود، گفت: مطمئن هستم در خورشان مردم عزیزمان انجام وظیفه نکردیم اما تلاش کردیم همین اقدامات را بی منت و شفاف پیش ببریم.

بر اساس این گزارش شهردار تهران در پاسخ به اظهارات یکی از ساکنان این منطقه که به قطع شدن مسیر دسترسی شهرک های محدوده بزرگراه شهید بابایی با تهران پارس به دلیل احداث بزرگراه شهید زین الدین اشاره کرد، گفت: هر پروژه عمرانی که انجام می دهیم برای مجاوران آن زحماتی ایجاد می کند اگر پروژه را به اجرا در نیاوریم برای مردم باعث زحمت می شود اگر هم کار را در سه شیفت پبیش ببریم باز هم با اعتراض شهروندان مواجه می شویم .

وی افزود: وقتی بزرگراه یا پلی را می سازیم امکان این که برای هر شهرک و محدوده ای دسترسی ایجاد کنیم وجود ندارد چرا که این کار از نظر فنی ، ایمنی و حفظ جان شهروندان میسر نیست و دیگر آنجا بزرگراه نخواهد بود یک خیابان می شود.

شهردار تهران با اشاره به اینکه وقتی اقدامی انجام می شود بعضی ها راضی و برخی ها ناراضی هستند، گفت: اقدامات ما همه را راضی نگه نمی دارد به عنوان مثال بعد از تعطیل کردن مرکز فروش حکیمیه فروشندگان خودرو از این کار ناراضی و ساکنان منطقه بسیار راضی بودند .

قالیباف تشریح کرد: ما باید تلاش کنیم کاری که انجام می دهیم بیشترین نفع را برای بیشترین مردم و کمترین ضرر را برای کمترین مردم داشته باشد و این درسی برای ما است که وقتی که در شهر زندگی می کنیم باید رعایت حال یکدیگر را بکنیم.