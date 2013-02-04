انقلاب اعتقادی ملت مسلمان ایران معادلات جهانی را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی ظهر دوشنبه در دیدار با هیئت رئیسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل ضمن تبریک دهه فجر اظهار داشت: اسلامی بودن، رهبری ولی فقیه و حضور مردم سه عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وی درافشان دانشگاه آزاد اسلامی را از ثمرات انقلاب اسلامی دانست و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مولود انقلاب و یک نهاد برجسته انقلابی است که تاکنون بسیار موفق عمل کرده است.

وی افزود: دستاوردهای عظیم دانشگاه آزاد اسلامی در شرایطی حاصل شده است که نه تنها این دانشگاه حتی یک ریال از بودجه دولتی استفاده نکرده بلکه با پرداخت مالیات برای دولت درآمدزایی نیز داشته است و از لحاظ کیفی و کمی با دانشگاه های برجسته دولتی رقابت می کند و این نشان می دهد که این دانشگاه گذشته پرباری داشته و به شرایط کنونی خود افتخار می کند.

رئیس دانشگاه آزاد واحد زابل نیز در این دیدار تشکیل هیئت امنای استانی را از حرکت های خوب و سازنده دانشگاه برشمرد و بیان داشت: روند قبلی دانشگاه به مرور موجب افت کیفیت آموزشی، کاهش دانشجو و رکود دانشگاه می شد و با این راهکار یک نگاه بومی که توانمندسازی دانشگاه براساس آن می تواند شکل بگیرد حاکم خواهد شد.