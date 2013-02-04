فراهم شدن بیش از سه هزار فرصت شغلی در شهرستان سراب

به گزارش خبرنگار مهر، عبدل رضاوکیل آزاد ظهر دوشنبه در آئین بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع کارگران و کارفرمایان با بیان اینکه بیش از 111 درصد از تعهدات اشتغالزایی در این شهرستان تحقق یافته است افزود: این تعداد فرصت شغلی در سامانه رصد اشتغال کشور به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این شهرستان از لحاظ ایجاد فرصت های شغلی رتبه سوم استانی را داراست ابراز امیداواری کرد با همکاری اعضای کارگروه اشتغال و مساعدت مضاعف دستگاههای اجرایی شاهد کسب رتبه های برتر باشیم.

وی همچنین با اشاره به صدور 1970 مجوز مشاغل خانگی افزود: تا کنون 759طرح با اعتباری بالغ بر 31 میلیارد و 932 میلیون ریال به بانکهای عامل معرفی شده است.

وکیل آزاد با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی و دامپروری در این منطقه بر ایجاد بستر های مناسب جهت ایجاد تعاونی در روستاها تاکید کرد.

در پایان این مراسم از کارگران نمونه واحدهای تولیدی و صنعتی سراب با اهدای لوح و جوایز تجلیل شد.

آئین تجلیل از کارگران نمونه بمناسبت گرامیداشت دهه فجر ، با حضور جمعی از مسئولین به همت کمیته کارگری و کارفرمایی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی سراب در محل شرکت لبنی آذرگل برگزار شد.