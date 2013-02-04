به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب کریمی در حاشیه تمرین بعدازظهر امروز تیم ملی در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق اظهار داشت: خوشبختانه تیم ملی شرایط خوبی دارد و چند جلسه تمرین خوب را پشت سر گذاشتیم. انشاءالله بازی خوبی مقابل لبنان انجام می دهیم و پیروز از زمین بیرون بیاییم.

وی با بیان اینکه کادر فنی ، لبنان را برای بازیکنان آنالیز کرده است، گفت: روی نقاط ضعف لبنان کار کردیم، البته ما در هر مسابقه فرصت‌های زیادی بدست می‌آوریم که امیدوارم این فرصت‌ها مقابل لبنان گل شود.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در چارچوب رقابتهای انتخابی جام ملت‌های آسیا از ساعت 15:30 روز چهارشنبه ‌ 18 بهمن‌ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.