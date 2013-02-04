خشم اردوغان از مخالفتها با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" چاپ ترکیه، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه ضمن انتقاد از نگهداشتن ترکیه در پشت درهای اروپا توسط اتحادیه اروپا به مدت بیش از 50 سال، بر جدیت ترکیه برای از سرگیری مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا تاکید کرد.

اردوغان که در کنفرانسی مطبوعاتی با همتای چک خود سخن می گفت اظهار داشت که نگهداشتن ترکیه پشت درهای اروپا به مدت بیش از 50 سال "نابخشودنی" است.

وی گفت : مشغول نگهداشتن ترکیه پشت درهای اتحادیه اروپا به مدت 54 سال قابل بخشش نیست.

اردوغان در ادامه اظهاراتش گفت : ما برای از سرگیری مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا جدی هستیم و من به همین منظور سفری به بروکسل خواهم داشت.

وی افزود : علت نپذیرفتن ترکیه به عنوان عضو اتحادیه اروپا ،نداشتن استانداردهای اروپا نیست، بلکه به خاطر مشکلات ترکیه با قبرس یونانی نشین است.