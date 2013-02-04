کلنگ زنی و افتتاح سه طرح عمرانی در شهرستان سربیشه

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ زنی پروژه گاز رسانی به شهر مود، کلنگ زنی پروژه گازرسانی به شهر سربیشه و بهره برداری از مدرسه راهنمایی بانک ملت از پروژه هایی بود که امروز با حضور رشید استاندار خراسان جنوبی به مناسبت دهه فجر انجام شد.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس خراسان جنوبی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح مدرسه راهنماییی بانک ملت در سریبشه گفت: در دهه فجر امسال 28 پروژه نوسازی افتتاح می شود که این مدرسه را نیز شامل می شود.

محمد رضا بیکی با بیان اینکه دبستان شهدای بانک ملت دارای شش کلاس درس است، افزود: 568 متر مربع زیربنا و دو هزار متر مربع مساحت این مدرسه است.

وی اعتبار هزینه شده برای این مدرسه را 288 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: این اعتبار با مشارکت بانک ملت تامین شده است.

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به شهر سربیشه و مود

همچنین امروز با حضور استاندار خراسان جنوبی عملیات اجرایی شبکه تغذیه و توزیع گاز شهر سربیشه با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال آغاز شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در مراسم کلنگ زنی این پروژه اظهارداشت: این پروژه 57 کیلومتری شامل یک ایستگاه تقلیل فشار به ظرفیت 10هزار متر مکعب در ساعت و یک ایستگاه حفاظت کاتدیک است.

حسن افتخاری گفت: با اجرای این پروژه دو هزار و 53 خانوار شهرستان سربیشه از نعمت گاز برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: در دهه فجر امسال 23 پروژه گاز رسانی نیز به بهره برداری می رسد که گاز رسانی به 12 روستا از شاخص ترین این پروژه ها است.

همچنین پیش از این پروژه کلنگ عملیات اجرایی گاز رسانی به شهر مود نیز با حضور مسئولان به زمین زده شد.