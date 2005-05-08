ابوالفضل جليلي : با تمام دلسردي از سينما فيلم حافظ را مي سازم

ابوالفضل جليلي كارگردان سينما در گفت وگو با خبرنگار سينمايي مهردرمورد ساخت فيلم" حافظ "گفت :من فكر مي كنم به نوعي دچاربايكوت شده ام چون به هرنهاد يا موسسه اي براي ساخت فيلم حافظ مراجعه مي كنم همه به نوعي يك جواب مي دهند دراصل نه نمي گويند ولي جواب مستقيم آري راهم نمي دهند وبه گونه اي انگارهمه با هماهنگ شده اند واين امر باعث شده است ازادامه فيلمسازي دلسرد شوم .

وي درادامه افزود : شايد تنها موجودي درجهان باشم كه سرنوشتي اينقدر پيچيده دارم و هيچ يك ازفيلم هايم تا به حال به نمايش عمومي درنيامده است .

وي تاكيد كرد : انبوهي ازفيلم ها وسريالهاي تجاري درسينماها وصدا وسيما به نمايش درمي آيند و هدايت كننده جوانها به سوي بي هويتي ، كارهاي خلاف و روابط غيراخلاقي هستند.ولي فيلم هاي من مروج هيچ يك ازاين موارد نيستند وبالطبع ازنمايش عمومي محروم مي شوند .

وي متذكرشد : خيلي ازكارگردانهاي تلويزون اذعان دارند هيچ اعتقادي نه به سيستم ونه به صدا وسيما ندارند وجالب است صدا وسيما بودجه هاي كلان دراختيار آنها براي ساختن سريال قرارمي دهد . حالا به فرض ، يك فيلم " ابوالفضل جليلي " ازيك سري مشكلات و گرفتارهاي موجود انتقاد كند چه اتفاقي رخ مي دهد ب اين امر بايد باعث بايكوت من بشود ؟

وي درمورد داستان حافظ گفت : فيلم داستان زندگي نوجواني يك حافظ قرآن است ودركنار آن به صورت نمادين به زندگي حافظ مي پردازم . فعلا ساخت آن به دليل مسائل مادي متوقف مانده است .قصد دارم با رفع موانع فيلمبرداري آن را به شيوه دي وي انجام دهم .