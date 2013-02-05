بررسی پیشنهاد الحاق زمین از سوی کرج به شهر محمدشهر

بیژن امین خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر به پیگیری‏های اعضای شورای محمدشهر در رابطه با احقاق حقوق شهر محمدشهر در خصوص 30 هکتار از اراضی محدوده‏ای که قانوناً تحت تملک این شهر است و در شرف ساخت پروژه مسکن مهر ماهدشت بدون اخذ مجوز لازم منازل مسکونی در آن ساخته است اشاره کرد و گفت: پیگیری‏های اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین شهرداری محمدشهر در این رابطه همچنان ادامه دارد.



این مسئول در ادامه اظهار داشت: طرح مسکن مهر یک طرح ملی است و مسلماً مردم و مسئولان شهر محمدشهر هم حامی به ثمر رسیدن آن هستند، ولی بایستی توجه کرد که نباید حق و حقوق شهر را در این مسئله از یاد برد و برای گرفتن آن تلاش نکرد.



وی افزود: حداقل می‏تو‏ان اخذ عوارض و خدمات‏رسانی مستقل این محدوده از پروژه مسکن مهر را برای محمدشهر محسوب کرد.

به گفته وی در آخرین جلساتی که در رابطه با مسئله مذکور با حضور مدیران استان برگزار شده است این نظر که مبنی بر الحاق زمین از سوی کرج به جای اراضی یاد شده به محمدشهر است نیز در حال بررسی و پیگیری است.