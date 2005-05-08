جشنواره بين المللي پرواز بادبادكها تابستان امسال در جزيره كيش برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" كوروش رسالتي رييس انجمن پرواز بادبادكها درجمع خبرنگاران گفت: اين رشته، شادي ونشاط را در ميان گروههاي مختلف جامعه به ويژه خانواده‌ها به ارمغان خواهد آورد. اين رشته به علت تحركي كه درزمان پروازبادبادك ونحوه اجراي مهارت پروازدادن با حركات مختلف دست انجام مي‌شود، دربخش رشته‌هاي ورزشي قرارگرفته است.

رسالتي اظهارداشت: تاكنون سه جشنواره پرواز بادبادكها برگزارشده است كه با استقبال بسيارمردم مواجه بوده و چهارمين جشنواره بزرگ پرواز بادبادكها روز 23 ارديبهشت ماه جاري درزمينهاي گلف مجموعه ورزشي انقلاب برگزارمي‌شود.

وي افزود: پرواز بادبادكها اكنون رشته‌اي است كه در كشورهاي آلمان، انگليس، جمهوري چك و صربستان ومونته‌ نگرو داراي فدراسيون و مسابقات رسمي است كه برخي از مسوولان اين فدراسيونها، آمادگي خود را براي همكاري با اين انجمن اعلام كرده ‌اند.

رييس انجمن پروازبادبادكها ادامه داد: رشته پروازبادبادكها درهرفصل وشرايط مكاني وجوي، درصورت مهيا بودن شرايط لازم امكان فعاليت دارد ودركشورچين كه زادگاه اصلي اين رشته است، اكنون بادبادكهايي با دنباله ‌هاي يك كيلومتري و اشكال مختلف ساخته مي‌شود كه چندين نفر آنرا حمل وپروازمي ‌دهند.

پروازبادبادكها درآب هم ازديگررشته‌هاي زيرمجموعه آن است كه دركشورهاي صاحب اين ورزش برگزارمي‌شود وما اميدواريم بتوانيم اين رشته را درايران فعال كنيم.

رسالتي ادامه داد: درنظرداريم تا جشنواره پروازبادبادكها را درتابستان سالجاري درجزيره كيش برگزاركنيم وازكشورهايي مانند مالزي ونيزكشورهاي همسايه براي شركت درآن دعوت نماييم.

جشنواره پروازبادبادكها 23 ارديبهشت ماه جاري با همكاري سازمان شهرداري تهران، محيط زيست، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي وسازمان دانش آموزي درتهران برگزارمي ‌شود كه به نفرات برتر جوايزي اهداء خواهد شد.