برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی فناوریهای پیشرفته

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که از هفتم تا نهم اسفندماه سال جاری در محل مرکز آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود تعدادی از شرکتهای توانمند از کشورهای یادشده در حوزه های مختلف فناوری پیشرفته از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتوماسیون صنعتی و سیستم های هوشمند، زیست فناوری، نانوفناوری، انرژی های نو، هوافضا، تجهیزات پزشکی، زمین شناسی و مواد جدید و نیز فناوریهای نفت، گاز و پتروشیمی حضور خواهند داشت.

در حاشیه این نمایشگاه، شرکت ملی نفت ایران به همراه برخی از شرکتهای مطرح روسی، نشست تخصصی تبادل فناوری در حوزه نفت و گاز را با حضور یک تیم پانزده نفره از متخصصان روسی برگزار خواهند کرد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سفارت ایران در مسکو، مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری و پارک فناوری پردیس حامیان این رویداد بین المللی هستند.

به گزارش مهر، نخستین نمایشگاه بین المللی فناوریهای پیشرفته با همکاری سفارت ایران در مسکو و با حضور بیش از 80 نفر از متخصصان روسی در قالب 52 شرکت فناور در اسفندماه سال گذشته به مدت 3 روز در تهران برپا شد که در آن شرکتهای روسی، آخرین دستاوردها و توانمندی های خود را در زمینه هایی همچون ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیست فناوری، هوافضا و ساخت تجهیزات نفت و گاز به معرض نمایش گذاشتند.