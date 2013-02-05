اعلام آمادگی مجلس برای اختصاص منابع مناسب به صنعت گیم کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رهبر با بیان اینکه ضرورت ارتقای بودجه بنیاد ملی بازی های رایانه ای در جهت حمایت از تولید و توزیع بازی ایرانی حائز اهمیت است، ادامه داد: بازی های رایانه ای از نظر تاثیرگذاری و فرهنگ سازی دارای اهمیت خاصی بوده و به همین منظور سیاستهای استکبار جهانی توجه ویژه ای به این ابزار فرهنگی دارند.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به شرایط حساس جهانی و هجمه فرهنگی غرب می طلبد که مسئولان توجه ویژه ای به عرصه گیم کشور داشته باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه ناتوی فرهنگی و تاثیرگذاری آن بر نسل جوان گفت: باید این نگرش که یکی از سیاست های استکبار جهانی در جهت تهاجم فرهنگی بازیهای رایانه ای است مورد توجه قرار گیرد و از این ابزار فرهنگی بر علیه خود غرب استفاده کرد.

وی با بیان اینکه تاثیرگذاری بازی های رایانه ای روی نسل جوان مقوله بسیار مهمی است، ادامه داد: طبیعتا با توجه به پیشرفت فناوری با استفاده از ابزار و نرم افزارهای مختلف در این جهت نیاز به این بوده که در این رابطه ما بتوانیم مقابله به مثل کنیم.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بازی های رایانه ای را ابزار مهم فرهنگی در عصر کنونی دانست و گفت: توجه ویژه به صنعت گیم کشور و ظرفیت های این عرصه می تواند سدی محکم در برابر هجمه های فرهنگی غرب باشد.



عضو فراکسیون زنان مجلس وظیفه بنیاد ملی بازیهای رایانه ای را تولید بازی مناسب دانست و توضیح داد: محتوای بازی های تولید شده باید بگونه ای باشد که توان پاسخگویی به نیاز گروههای هدف ( کودک ،نوجوان و جوان) را داشته باشد؛ براین اساس اختصاص بودجه به برنامه های فرهنگی تنها راه حل موفقیت مراکز فرهنگی نیست بلکه علاوه بر تامین بودجه مناسب نیازمند آسیب شناسی در زمینه بازی و تولید محصول مورد قبول مخاطبان است.



وی به وظیفه مجلس در قبال صنعت گیم اشاره کرد و توضیح داد: مجلس در زمینه حمایت از صنعت گیم داخلی آمادگی لازم را دارد همانطور که در دوره های گذشته با مسئولان ذیربط جلسه داشته و آمادگی تامین بودجه را اعلام کردیم؛ امسال نیز بودجه کلی در اختیار وزارتخانه قرار می گیرد.