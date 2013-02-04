به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسس و پاسخ فیلم "خاکستر و برف" با حضور روح الله سهرابی کارگردان، کامبیز دیرباز، قربان نجفی و سیامک ادیب بازیگران فیلم، فرهاد گلی تهیه کننده و نقی نعمتی تدوینگر در برج میلاد برگزار شد.

در ابتدای نشست فرهاد گلی تهیه کننده "خاکستر و برف" گفت: این فیلم به تهیه کنندگی بخش خصوصی و با حمایت انجمن انقلاب و دفاع مقدس ساخته شده که جا دارد از این انجمن تشکر کنیم.

سهرابی افزود: آقای گلی زحمت کشیدند و قبول کردند تا در تیتراژ عنوان مشارکتی انجمن انقلاب و دفاع مقدس را هم به کار ببریم.

وی اضافه کرد: آقای گلی 75 درصد از هزینه این پروژه دفاع مقدسی را در این شرایط سینمای ایران متقبل شد و حدود 25 درصد هم انجمن دفاع مقدس از فیلم حمایت کرد و بعدا هم عنوان کردند ممکن است این حمایت تا حدودی بیشتر شود.

در ادامه سهرابی درباره فیلم "خاکستر و برف" عنوان کرد : این فیلم درباره ارتباطات و باورهایی است که در شرایط فعلی جامعه به هم ریخته است و همچنین بدبینی‌ای که طیف های مختلف دارند. نمی خواستم حق را فقط به یک طیف بدهم به همین دلیل نگاههای مختلف را هم در فیلم نشان دادم.

وی ادامه داد: به طور نمونه برخی عنوان کردند که نگاهی که به شخصیت معلم (قربان نجفی) در فیلم می شود نباید به این گونه باشد زیرا چنین نگاهی ممکن است تخریب به همراه داشته باشد که البته من با این موضوع موافق نبودم.

وی ادامه داد: همانطور که در فیلم دیدید ما تصاویری از صحنه های جنگ نداریم و دوستانی که این فیلم را دیده اند عنوان کردند چقدر خوب است که سراغ صحنه های جنگی نرفتید البته ما می خواستیم که این کار را انجام دهیم اما باید هزینه را هم در نظر می گرفتیم از طرف دیگر وقتی در فیلمی ضرورت نمایش صحنه های جنگی دیده نمی شود نباید از آن استفاده کنیم.

این کارگردان تاکید کرد: دغدغه اصلی ما نوعی نگاه خاکستری بود و اینکه مادرهای شهید در جامعه چه جایگاهی دارند، کسانی که حتی در زمان جنگ و حالا هم خیلی دیده نمی شوند.

سهرابی درباره عدم حضور میترا حجار در این نشست گفت: وی از همه شما عذرخواهی کرد چون به شدت سرما خورده بود و نمی توانست در این جلسه شرکت کند. جا دارد از همه عواملم که ما را در ساخت این پروژه یاری دادند تشکر کنم.

این کارگردان درباره حضور کامبیز دیرباز در "خاکستر و برف" عنوان کرد: وقتی که ما دیرباز را برای بازی در نقش احسان انتخاب کردیم با توجه به ویژگی های این شخصیت از او خواستم وزن خود را اضافه کند. دیرباز برای بازی در این فیلم 15 کیلو به وزن خود اضافه کرد که البته گریم خوب سعید ملکان نیز به کمک نقش آمد.

در ادامه کامبیر دیرباز در باره حضور خود افزود: اتفاقا برای 15 کیلو اضافه وزن زیاد سختی نکشیدم بلکه بیشتر به من خوش گذشت حالا که قرارست این وزن را به سابق برگردانم کارم سخت شده است.

وی افزود: دغدغه شخصی ام در چنین فیلم هایی اختلافی است که بین دو نسل بوجود آمده است و این در انتخاب های قبلی من در سینما نیز مشخص است من همیشه دوست دارم به چنین سئوالاتی که در این فیلم مطرح می شود برسم.

این بازیگر سینما بیان کرد: در این فیلم بازی نکردن را تجربه کردم و فکر می کنم این خیلی سخت تر از بازی کردن است حتی دلم می خواست در برخی صحنه ها تپق بزنم و این کار برایم سخت بود. جا دارد از اطمینان سهرابی تشکر کنم زیرا این شخصیت خیلی دور از کارهای قبلی من در سینما بود همچنین از سعید ملکان برای گریم خود سپاسگزارم.

در ادامه قربان نجفی عنوان کرد: فیلم یک کار گروهی است و باید همه در آن همدل و همراه باشند. در ابتدا سهرابی به من بازی در نقش دیگری را پیشنهاد داده بود اما وقتی خودم متن فیلمنامه را خواهم نقش ابراهیم را انتخاب کردم و او هم به خوبی پذیرفت.

همچنین سیامک ادیب دیگر بازیگر فیلم افزود: برای من ژانر دفاع مقدس بسیار مقدس است. دوست داشتم در فیلمی بازی کنم که به سرنوشت شخصیت های دفاع مقدس به بعد از جنگ نگاه می کند و خوشحالم در این فیلم حضور داشتم.

سهرابی درباره ریتم "خاکستر و برف" افزود: امیدوارم بتوانم در فیلم بعدی ام به ریتم بهتری برسم اگر احساس می کنید ریتم فیلم کند است به خاطر لاغری قصه ام بود و نمی شد بیشتر از این آن را بسط داد. قصد داشتیم شهری که فیلم در آن روایت می شود به نوعی بی زمان و مکان باشد چون نمی خواستیم بحث قومیت خاصی مطرح شود.

وی درباره شباهت های این فیلم به بوسیدن روی ماه، بیداری رویاها و پاداش سکوت گفت: باور کنید فیلم بوسیدن روی ماه و بیداری رویاها را وقتی دیدم که فیلم آماده نمایش بود. فیلم پاداش سکوت را هم تاکنون ندیده ام.

در ادامه دیرباز درباره تفاوت سنی این نقش از خودش گفت: من دلم می خواست این تفاوت سنی و وزنی را داشته باشم. پیش از این، این تفاوت سنی را در سریال در چشم باد تجربه کرده بودم و همچنین بازی پژمان بازغی را با یک تفاوت سنی بالا در دوئل دیده بودم.

وی درباره اضافه وزن خود گفت: جا دارد اینجا از همه تپل ها طرفداری کنم زیرا تپلی خیلی هم چیز بدی نیست.

در ادامه شهیدی فرد مجری این نشست خطاب به دیرباز و سهرابی عنوان کرد: تا جایی که من می دانم دیپلمات ها اجازه ندارند با اتباع خارجی ازدواج کنند. چطور شخصیت احسان با یک زن روسی ازدواج کرده است و همچنین فرزند این شخصیت فارسی صحبت نمی کند.

دیرباز در جواب وی گفت: من در مورد این موضوع فکر نکرده ام و اطلاعی نیز ندارم و نجفی نیز با خنده ادامه داد به هر حال این دیپلمات ها هم دل دارند.

سهرابی در پاسخ به سئوال شهیدی فرد گفت: فرزند وی قطعا فارسی بلد است اما در آن صحنه در فیلم فارسی صحبت نمی کند.

وی همچنین درباره سردی فضای فیلم اظهار کرد: به هر حال شخصیت احسان سالها کشور خود را ترک کرده است و سرد بودن فضا و ابری بودن لوکیشن به این دلیل است که من می خواستم سردی این فضا را به تصویر بکشم.

در پایان نقی نعمتی تدوینگر فیلم "خاکستر و برف" گفت: خوشحالم که کسی از من سئوالی درباره تدوین نمی پرسد احتمالا ایرادی نداشته است. من تاکنون فیلم های کوتاه و مستندی تدوین کرده ام اما برای تدوین فیلم بلند تاکنون کسی به من پیشنهاد نداده بود. سهرابی پس از فیلمبرداری برای تدوین با من صحبت کرد و تلاش کردم یک مونتور بی طرف باشم و فیلم خوش ریتم شود. احساس می کردم در برخی صحنه ها ریتم باید تندتر باشد اما به هر حال نظر کارگردان هم مهم بود. فکر کنم برای اکران بتوان کمی تغییرات در تدوین انجام داد.