طرح ساماندهی گلزار شهدای امامزاده محمد با سرعت بیشتری دنبال شود

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری کارگروه ساماندهی گلزار شهدا خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این نشست بررسی مشکلات اجرایی طرح های ساماندهی گلزار شهدای استان البرز است.



حدادپور با اشاره به مصوبات جلسه افزود: در این جلسه مقرر شد در روند تهیه طرح ساماندهی گلزار شهدای امام زاده محمد تسریع و با دستگاههای ذیربط هماهنگی های لازم هر چه سریعتر انجام شود.



سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری یادآور شد: اجرای طرح مذکور با نظارت معاونت امور عمرانی استانداری خواهد بود و هماهنگی طرح نیز بر عهده ادارات کل اوقاف و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز است.



وی در پایان افزود: بر اساس توافق به عمل آمده با اداره کل اوقاف در این جلسه مقرر شد در خواست ساماندهی گلزار شهدا که توسط بنیاد شهید مطرح شده بود به صورت مستند در جلسه بعدی کارگروه ارائه شود تا پس از بحث و بررسی به تصویب برسد.

