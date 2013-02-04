پرده برداری از تمثال 300 شهید جویبار در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گنجی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهر داشت: شهرداری جویبار در راستای ارج نهادن به منزلت و جایگاه شهدای شهرستان این برنامه را درایام الله دهه فجر که روز انقلاب اسلامی، ایثار و شهادت نامگذاری شده برگزار می کند.

وی با بیان اینکه تابلو تمثال بصورت فلزی است، افزود: تمامی تمثال ها از ابتدای ورودی شهر برروی تیرهای روشنایی نصب می شود.

شهردار جویبار اظهار داشت: برای اجرای این طرح، بیش از 200 میلیون ریال هزینه شده است.

گنجی با اشاره به اینکه شهدا با رشادتها و فداکاریهای فراوانی در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی در هشت سال دفاع مقدس قائل شدند، گفت: هرگونه اقدام شایسته در خور شان و منزلت جایگاه والای شهدا کمترین قدمی است که برای آنها برداشته می شود.

مازندران در دوران دفاع مقدس و انقلاب، 10 هزار و 400 شهید را تقدیم اسلام کرده است.