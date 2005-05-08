برنامه هاي توسعه دولت رفاه را بر پايه نظريه علمي و كارشناسي تدوين كرده ام

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي ستاد مهندس محسن مهرعليزاده، وي در ديدار جمعي از اساتيد، نخبگان و فعالان سياسي استان خراسان در خصوص برنامه هاي توسعه فرهنگي، اجتماعي اقتصادي و سياسي كه براي حل مشكلات جامعه به آن اعتقاد دارد، گفت: اين برنامه ها وقتي قابليت اجرايي پيدا مي كند كه مبتني بر تحليل واقع بينانه از وضعيت موجود و شناسايي سازوكارهاي منسجم باشند و بر اساس نظريه علمي و بر پايه نگرش نظام مند و همه جانيه و درك پيوندها و كنش هاي زيرمجموعه هاي جامعه در عرصه هاي مختلف تنظيم شوند و بنابر تجارب جامعه بشري در زمينه كاربرد ساز وكارها و روشها تدوين گردد.

مهرعليزاده افزود: همراه سازي برنامه علمي توسعه پايدار جامعه با اقتدار مديريتي و مشاركت فعال مردم در امور سياسي و اجتماعي تحقق اهداف برنامه اي و هدايت جامعه در راستاي آرمانهاي انقلاب اسلامي را تضمين مي نمايد كه شكل دهي به اين وضعيت با توجه به مجموعه شرايط حاكم بر جامعه يك چالش اجتماعي و سياسي بزرگ است.