همایش سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیان خانواده در اسفراین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه رییس دادگستری شهرستان اسفراین در همایش سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیان خانواده گفت: جایگاه زن در اسلام جایگاهی والایی است که این جایگاه با همت امام راحل(ره) و به برکت انقلاب اسلامی ایران احیا شد.

احمد عرفانیان به مقام شامخ زن اشاره نمود و با بیان اینکه زن سّر خداوند است و مردان قیّم این سّر هستند، افزود: این به معنی آن نیست که مرد بالاتر از زن است بلکه مرد نگهدارنده این سّر است و باید در نگهداری این سّر الهی غیرت داشته باشد.

رئیس شورای شهر اسفراین نیز در این همایش از حضور گسترده بانوان در برنامه های سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تقدیر کرد و افزود: متاسفانه در جامعه برخی از ضدهنجارها به هنجار تبدیل شده و این مسئله نیاز به آموزش صحیح در خانواده دارد.

طلعت رگبار گفت: جایگاه زن در گذشته سکوی ابزاری و تبلیغی بود و طلیعه انقلاب اسلامی مایه احیای جایگاه والای زن در اسلام ناب محمدی به همت امام راحل(ره) است.