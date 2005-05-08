شرط واشنگتن براي شروع همكاري نظامي با اندونزي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس،"رابرت زوليك" معاون وزير امور خارجه آمريكا گفت كه "سوسيليو بامبنگ" و ساير مقامات ارشد اندونزي موافقت كرده اند تا همكاري كاملي را داشته باشند تا بصورت پنهاني در خصوص مجروحيت 8 آمريكائي ديگر از جمله شش كودك بررسي و تحقيق بعمل آيد.

زوليك در جمع خبرنگاران گفت:"من مطمئناً پيشرفتهائي مي بينم اما تا زماني كه عاملين اين جنايت به دست عدالت سپرده نشوند راضي نخواهم شد و حس مي كنم كه دولت نيز اهميت اين مساله را مي داند و درك مي كند."

اين مقام آمريكائي همچنين در ديدار خود از اندونزي با "سيري مولياني ايندراواتي"وزير امور خارجه اين كشور در خصوص كمكهاي آمريكا براي بازسازي مناطق سونامي زده اين كشور گفتگو كرد.

لازم به ذكر است كه آمريكا روابط نظامي خود را در سال 1999 با اندونزي بعد از اينكه نيروهاي اندونزي در ايالت جدائي طلب تيمور شرقي دخالت كردند قطع كرد .

واشنگتن بر اين عقيده بود تيمور شرقي با استفاده از رفراندومي كه از سوي سازمان ملل برگزار شد اعلام استقلال كرده است و دخالت ارتش اندونزي در آنجا دخالت در امور داخلي اين منطقه تلقي مي شود .

اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه ديدگاه غرب بويژه آمريكا به اندونزي به عنوان پرجمعيت ترين كشور مسلمان جهان بيشتر در مسيري است كه بتواند با استفاده از پوشش مبارزه با تروريسم و آنچه كه آمريكا از آن به عنوان افراط گرائي اسلامي ياد مي كند اين كشور را به خاطر رشد و نمو انديشه هاي اسلامي در چمبره كنترل خود داشته باشد و در صورت امكان دست به تضعيف آن نيز بزند.