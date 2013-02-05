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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۳

حدادی:

تولید فکری یادواره‌ها در جهت اعتلای آرمان‌های شهدا باشد

تولید فکری یادواره‌ها در جهت اعتلای آرمان‌های شهدا باشد

ساوجبلاغ - برگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به اینکه شهدا بهترین شاخص و راهنمای ما به سمت سعادت هستند، افزود: آنچه که در برگزاری این یادواره ها باید بدان توجه جدی شود، تاثیرپذیری عملی از این مناسبات معنوی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی شامگاه دوشنبه در مراسم یادواره 68 شهید بخش چهارباغ که در مسجد روستای زکی آباد این بخش برگزار شد، گفت: مردم و مسئولان باید برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، پایمردی و شهادت تلاش کنند.

وی با بیان اینکه پایه گذار دین اسلام پیامبر گرامی اسلام(ص) بوده و عامل بقای این دین هم امام حسین(ع) است ، اظهار داشت: پایداری و تداوم دین پیامبر(ص) همانا شهدای اسلام و انقلابند و برگزاری یادواره شهدای انقلاب کمترین کاری هست که در مقابل زحمات شهدا انجام می دهیم.

حدادی با اشاره به اینکه شهدا بهترین شاخص و راهنمای ما به سمت سعادت هستند، افزود: آنچه که در برگزاری این یادواره ها باید بدان توجه جدی شود، تاثیرپذیری عملی از این مناسبات معنوی است.
 
فرماندار ساوجبلاغ اضافه کرد: شهدا کسانی بودند که برای پاسداشت چهار اصل دین، نظام، انقلاب و با لبیک به فرمان رهبری جانشان را در طبق اخلاص نهادند و به سعادت واقعی رسیدند.
 
فرماندارساوجبلاغ ارتقای جایگاه شهدا با گرامیداشت یاد آنها عملی می شود
 
حدادی با اشاره به اینکه تولید فکری یادواره ها باید در راستای اعتلای این اصول شکل بگیرد، ادامه داد: این شهدا بودند که عزت، امنیت و قدرت را برای ملت ما به ارمغان آوردند و امروز وظیفه تک تک ماست که با عمل به آرمان های آن بزرگواران از راه، مسلک و مرامشان فاصله نگیریم.
 
وی با اشاره به اینکه شهدا و اندیشه پرنور آنها باید در صدر جدول زندگی و کار ما قرار بگیرد، گفت: شهیدان والامقام ما در تمامی عملیات های جنگی با قلب و روحی پاک و مطمئن و با تأسی از نام ائمه به مقابله با دشمن می رفتند و در نهایت رمز عملیات آنها همان رمز موفقیت و سعادتشان شد.
 
فرماندار شهرستان ساوجبلاغ حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی را از جمله خواسته های شهدا در وصیت های آنها ذکر کرد و اظهار داشت: باید با اطاعت محض از فرامین مقام معظم رهبری و با عمل به منویات معظم له در زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا، تلاش و همت لازم را داشته باشیم.
 
وی با اشاره به توانمند علمی و پیشرفت های ایران اسلامی از همه مردم خواست تا به صورت با شکوه در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند.
کد مطلب 1808852

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