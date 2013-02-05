به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی شامگاه دوشنبه در مراسم یادواره 68 شهید بخش چهارباغ که در مسجد روستای زکی آباد این بخش برگزار شد، گفت: مردم و مسئولان باید برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، پایمردی و شهادت تلاش کنند.



وی با بیان اینکه پایه گذار دین اسلام پیامبر گرامی اسلام(ص) بوده و عامل بقای این دین هم امام حسین(ع) است ، اظهار داشت: پایداری و تداوم دین پیامبر(ص) همانا شهدای اسلام و انقلابند و برگزاری یادواره شهدای انقلاب کمترین کاری هست که در مقابل زحمات شهدا انجام می دهیم.

حدادی با اشاره به اینکه شهدا بهترین شاخص و راهنمای ما به سمت سعادت هستند، افزود: آنچه که در برگزاری این یادواره ها باید بدان توجه جدی شود، تاثیرپذیری عملی از این مناسبات معنوی است.



فرماندار ساوجبلاغ اضافه کرد: شهدا کسانی بودند که برای پاسداشت چهار اصل دین، نظام، انقلاب و با لبیک به فرمان رهبری جانشان را در طبق اخلاص نهادند و به سعادت واقعی رسیدند.







حدادی با اشاره به اینکه تولید فکری یادواره ها باید در راستای اعتلای این اصول شکل بگیرد، ادامه داد: این شهدا بودند که عزت، امنیت و قدرت را برای ملت ما به ارمغان آوردند و امروز وظیفه تک تک ماست که با عمل به آرمان های آن بزرگواران از راه، مسلک و مرامشان فاصله نگیریم.



وی با اشاره به اینکه شهدا و اندیشه پرنور آنها باید در صدر جدول زندگی و کار ما قرار بگیرد، گفت: شهیدان والامقام ما در تمامی عملیات های جنگی با قلب و روحی پاک و مطمئن و با تأسی از نام ائمه به مقابله با دشمن می رفتند و در نهایت رمز عملیات آنها همان رمز موفقیت و سعادتشان شد.



فرماندار شهرستان ساوجبلاغ حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی را از جمله خواسته های شهدا در وصیت های آنها ذکر کرد و اظهار داشت: باید با اطاعت محض از فرامین مقام معظم رهبری و با عمل به منویات معظم له در زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا، تلاش و همت لازم را داشته باشیم.



وی با اشاره به توانمند علمی و پیشرفت های ایران اسلامی از همه مردم خواست تا به صورت با شکوه در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند.