به گزارش خبرنگار" مهر" درچارچوب ديدارهاي هفته بيست وهشتم مسابقات فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشورتيم استقلال تهران موفق شد تا با تك گل غلامرضا عنايتي موفق شد ازسد تيم فوتبال شموشك نوشهرعبوركند.
تيم فوتبال استقلال تهران با اين گل جايگاه خود را در رده هاي بالاي جدول حفظ كرد وچشم به هفته هاي پاياني ليگ برتر ولغزش احتمالي تيمهاي فولاد خوزستان وپرسپوليس تهران خواهد داشت.
گفتني است: در حال حاضر تيم فولاد خوزستان صدرنشين مسابقات فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور مي باشد.
هفته بيست وهشتم مسابقات فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور
استقلال تهران با گل عنايتي همچنان مدعي عنوان قهرماني ماند
تيم فوتبال استقلال تهران با تك گل عنايتي سه امتياز حساس رادر برابر شموشك نوشهر بدست آورد.
به گزارش خبرنگار" مهر" درچارچوب ديدارهاي هفته بيست وهشتم مسابقات فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشورتيم استقلال تهران موفق شد تا با تك گل غلامرضا عنايتي موفق شد ازسد تيم فوتبال شموشك نوشهرعبوركند.
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