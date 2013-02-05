بیژن قبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: طی روزهای گذشته گزارشی مبنی بر مشاهده مواد نفتی (گازوئیل ) در رودخانه کرج واقع در محدوده پورکان دریافت شد.

وی افزود: پس از دریافت این گزارش ماموران یگان حفاظت (ضابطان دادگستری) این اداره مستقر در محیط بانی "پورکان" بلافاصله در محل مذکور حاضر شدند و اقدامات اولیه برای شناسایی منشاء و علل ایجاد آلودگی صورت گرفت که در پس از بررسی های انجام شده براساس شواهد و مستندات مشخص شد محل نشت آلودگی نفتی از لوله آبرو٬ خروجی یکی از ویلاهای شخصی است.

قبایی با بیان اینکه سهل انگاری سرایدار ویلا منجر به جاری شدن مواد نفتی به رودخانه کرج شد، ادامه داد: این در حالی است که ماموران حفاظت محیط زیست بر حسب وظایف سازمانی خود مبنی بر پیشگیری از آلودگی منابع آبی به محل مذکور اعزام و با صدور اخطار و تذکر به سرایدار مانع از ادامه نشت مواد نفتی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با اشاره به اینکه رودخانه کرج از منابع تامین آب شرب و همچنین از زیستگاه های اصلی ماهی قزل آلای خال قرمز (گونه حمایت شده) است، از پیگیری موضوع خبر داد.

وی گفت: به استناد قوانین شکار و صید و قانون مجازات اسلامی، پیگرد مسئول مربوطه به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و ایجاد آلودگی محیط زیست از طریق مراجع قضایی به صورت جدی درحال پیگیری است.



قبایی همچنین از تمامی صاحبان و مالکان ویلا ها و واحدهای خدماتی- پذیرایی مستقر در محور کرج - چالوس خواست ضمن بازدید از مخازن سوخت و نظارت های لازم در زمان سوخت گیری مخازن، در صورت وجود هر گونه پوسیدگی و ترکیدگی در لوله ها، نسبت به اصلاح و بهینه سازی آنها اقدام کنند.