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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۹:۱۰

مهرعليزاده در ديدار جمعي از مديران آموزش و پرورش تهران:

مبارزه با فساد اداري و ديوان سالاري از برنامه هاي دولت رفاه است

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، مفهوم دولت رفاه را مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و برگرفته از شاخص هاي بارز حكومت اسلامي حضرت علي (ع) عنوان كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي ستاد مهندس مهرعليزاده، وي در ديدار جمعي از مديران آموزش و پرورش تهران گفت: بررسي مواد مربوط به وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران مندرج در اصل سوم قانون اساسي، تحليل مشكلات و ضرورتها در فرآيند توسعه كشور، ارزيابي فرصتها و تهديدها و با تكيه بر دستاوردهاي علوم انساني حاكي از آن است كه مفهوم "دولت رفاه" ساختن مناسب قوه مجريه را براي اداي وظايف دولت و حركت به سوي تحقق اهداف مذكور در اصل دوم قانون اساسي ايران فراهم مي آورد. لذا با توجه به تحليل خود از مسايل مختلف در فرآيند توسعه همه جانبه كشور و با تكيه بر دستاوردهاي علوم انساني سعي شده، ديدگاههاي خود در رابطه با وظايف دولت را تحت عنوان "دولت رفاه" تدوين نمايم.

وي افزود: دولت رفاه مي تواند نماد سازمان اجتماعي و حكومتي شود. تامين و تضمين عدالت اجتماعي به مفهوم ايجاد فرصت هاي يكسان و عادلانه براي آحاد جامعه و رسيدگي به وضعيت زندگي اقشار آسيب پذير جامعه و دغدغه اصلي اين نوع حكومت است و همچنين مبارزه با فساد اداري و ديوان سالاري و رعايت حقوق مردم و كارآفريني و سازندگي به عنوان يك ارزش مطرح  بوده و مسوولين حكومتي بر اين اصل تاكيد فراوان داشته و الگوي جامعه بوده اند.

کد مطلب 180888

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