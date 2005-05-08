مبارزه با فساد اداري و ديوان سالاري از برنامه هاي دولت رفاه است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي ستاد مهندس مهرعليزاده، وي در ديدار جمعي از مديران آموزش و پرورش تهران گفت: بررسي مواد مربوط به وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران مندرج در اصل سوم قانون اساسي، تحليل مشكلات و ضرورتها در فرآيند توسعه كشور، ارزيابي فرصتها و تهديدها و با تكيه بر دستاوردهاي علوم انساني حاكي از آن است كه مفهوم "دولت رفاه" ساختن مناسب قوه مجريه را براي اداي وظايف دولت و حركت به سوي تحقق اهداف مذكور در اصل دوم قانون اساسي ايران فراهم مي آورد. لذا با توجه به تحليل خود از مسايل مختلف در فرآيند توسعه همه جانبه كشور و با تكيه بر دستاوردهاي علوم انساني سعي شده، ديدگاههاي خود در رابطه با وظايف دولت را تحت عنوان "دولت رفاه" تدوين نمايم.

وي افزود: دولت رفاه مي تواند نماد سازمان اجتماعي و حكومتي شود. تامين و تضمين عدالت اجتماعي به مفهوم ايجاد فرصت هاي يكسان و عادلانه براي آحاد جامعه و رسيدگي به وضعيت زندگي اقشار آسيب پذير جامعه و دغدغه اصلي اين نوع حكومت است و همچنين مبارزه با فساد اداري و ديوان سالاري و رعايت حقوق مردم و كارآفريني و سازندگي به عنوان يك ارزش مطرح بوده و مسوولين حكومتي بر اين اصل تاكيد فراوان داشته و الگوي جامعه بوده اند.