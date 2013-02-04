به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مقوم، بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار یزد با مدیران حوزه‌ های مرتبط و خبرنگاران اظهار داشت: توافق هایی با مسئولان امر انجام شده تا استان یزد جزو استانهایی باشد که سیستم تلویزیون هوشمند در آنها مرحله اجرا در می آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختلالات تلفن‌ ثابت و اینترنت در استان یزد افزود: اختلالات تلفن ثابت به مدت دو روز به طول انجامید که علت آن افزایش ظرفیت سوئیچ‌های ترانزیت بود.

مقوم همچنین با اشاره به اختلالات اینترنت استان یزد عنوان کرد: یک فیبر نوری بین ایران و روسیه دچار قطعی شده بود و کل کشور در زمینه اینترنت مشکل داشت اما این مشکل طی روزهای اخیر تا حد زیادی برطرف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هم اکنون در استان یزد 578 سایت BTS فعال است و پنج هزار و 800 کیلومتر فیبرنوری و سه هزار و 90 کیلومتر پوشش جاده ای تلفن همراه داریم، افزود: شاخص های پیشرفت در مخابرات و ارتباطات استان یزد در کشور منحصر به فرد است.

وی همچنین از اشتراک 40هزار مشترک ADSl در استان یزد خبر داد و بیان داشت: 30 هزار مورد آن مشترک مخابرات و بقیه مشترک شرکت‌های PAP و به طور عمده مشترک پیشگامان هستند.

وی همچنین با اشاره به مشکل عابربانک‌ها و دستگاه‌های کارتخوان مغازه‌ها عنوان کرد: این مشکل از ناحیه مخابرات نیست و بانک‌ها خود باید پاسخگوی قطعی دستگاه‌های عابربانک باشند.