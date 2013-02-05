ارژنی ها برای بقا می جنگند/ پنج خان سرنوشت ساز در انتظار تیم

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتسال ارژن شیراز روز چهارشنبه 18 بهمن ماه در حالی به مصاف گاز خوزستان می رود که نماینده فارس در لیگ برتر فوتسال پس از پشت سر گذاشتن ناکامی های فراوانی هم اکنون به هفته های سرنوشت ساز خود رسیده است برای بقا در لیگ برتر باید پنج گام آخر رقابت ها را محکم تر بردارد.

این پنج خان حساس، سرنوشت تیم شیرازی را برای بقا یا سقوط به دسته های پایین تر رقم خواهد زد.

تیم شیرازی در حالی به مصاف حریف خوزستانی خود می رود که مسئولان این باشگاه در هفته جاری برای ایجاد شوک به تیم ، تصمیم به تغییر سرمربی ارژن گرفتند.

تیم ارژن شیراز و گاز خوزستان آخرین بار در هفته هشتم از نیم فصل نخست رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور در خوزستان به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت بازی با تساوی یک بریک به پایان رسید.

تیم ارژن شیراز از18 بازی قبل خود دو پیروزی، یک تساوی و 15 باخت در کارنامه دارد و به همین علت این تیم اکنون با کسب 7 امتیازدر مکان سیزدهم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور ایستاده است.

کسب پیروزی توسط ارژن در مقابل گاز علاوه بر ایجاد انگیزه در بازیکنان و افزایش امتیازات تیم شیرازی باعث می شود نماینده فارس در لیگ برتر فوتسال به باقیماندن در رقابت ها امیدوارتر شود.

در سوی دیگر میدان، تیم گاز خوزستان از 18 بازی قبل خود سه پیروزی، دو تساوی و13 باخت در کارنامه دارد و به همین علت این تیم اکنون با کسب11امتیاز در مکان 12 جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور ایستاده است.

ایجاد تغییر در کادر مربیگری تیم فوتسال ارژن و تلاش برای افزایش انگیزه بازیکنان در کنار حضور پرشور هواداران فوتسال در سالن شهید ابوالفتحی شیراز زمینه ساز آغاز پیروزی های نماینده فارس در لیگ برتر فوتسال است تا بدین وسیله با کسب امتیازات لازم تیم شیرازی بتوانند به جایگاه واقعی خود برسد.

تیم فوتسال ارژن شیراز در هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور چهارشنبه18بهمن ماه ساعت 15 در ورزشگاه شهید ابوالفتحی شهر شیراز به مصاف تیم گاز خوزستان می رود.

تلاش برای برد مقابل گاز خوزستان

سرمربی تیم فوتسال ارژن شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای بازگشت مناسب به رقابت های لیگ برتر فوتسال و ایجاد انگیزه لازم در بازیکنان ،تمامی دست اندرکاران تیم ارژن شیراز تلاش خود را برای برد در مقابل گاز خوزستان انجام می دهند.

حمید کمالی ادامه داد: کسب پیروزی در بازی مقابل گازخوزستان باعث خواهد شد تا بازیکنان تیم فوتسال ارژن شیرازبا انگیزه و انرژی مضاعف، با بهترین نتیجه بازی های باقیمانده درلیگ برتر را انجام دهند.

وی تاکید کرد:در کنار تلاش مسئولان و بازیکنان تیم برای کسب پیروزی،حضور و تشویق هواردارن همیشگی فوتسال فارس در بازی های خانگی تیم ارژن شیراز زمینه ساز نتیجه گیری بهتر نماینده فارس در لیگ برتر فوتسال می شود.