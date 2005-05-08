برگزاري مراسم يادبود پايان جنگ جهاني دوم در پاريس

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه روز يكشنبه در جريان مراسم بزرگداشت پايان جنگ جهاني دوم و شكست نازيها بر سر مزار سرباز گمنام كه در زير "طاق پيروزي" ( Arc de Triomphe) واقع در پاريس پايتخت اين كشور واقع شده است ، حضور به هم رسانده و اداي احترام كرد.

شيراك به همراه ژنرال هانري بنتو ژيت" فرمانده نيروهاي مسلح فرانسه پس از سان از نيروهاي نظامي فرانسه در ميدان بزرگ شهر، به ميشل اليوت ماري و ديگر مقامات فرانسه پيوست .

لازم به ذكر است كه در اين مراسم از طرف شيراك به برخي از حضار مدال افتخار داده شد و در همين خصوص نيز به شخصي به نام هنري بالكاواكو كه در سال 1942ميلادي به اردوگاه مرگ آشوويتس فرستاده شده بود ، درجه افتخاري افسر ارشد لژيون داده شد كه در واقع يكي از بالاترين درجه هاي غير نظامي فرانسه محسوب مي شود.

نيروهاي فرانسوي نيز به همراه نيروهاي نظامي ديگر كشورهاي متحد در اين مراسم شركت كردند و نگهبانان پرچم 14كشور متحد را در محل طاق پيروزي به اهتزاز درآوردند.

لازم به ذكر است كه حدود 400تن از جوانان ديگر كشورهاي متحد نظير آلمان و ايتاليا نيز در اين مراسم شركت كرده بودند .

در پايان اين مراسم، جت هاي جنگنده با عبور از فراز "شانزه ليزه " ، با دود هاي رنگي كه از خود متصاعد مي كردند نقش پرچم كشور فرانسه را بر فراز آسمان حك كردند.