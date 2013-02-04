زنان انقلاب باید در جنگ فرهنگی امروز محکم تر بایستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان عصر روز دوشنبه در همایش تشکلهای دینی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: دختران انقلاب به عنوان مادران امروزوظیفه سنگینی در تربیت فرزندان بر عهده دارند و باید در این جنگ نابرابر فرهنگی که از سوی ابرقدرتها برپا شده به مانند انقلاب و هشت سال دفاع مقدس بایستند.

وی نقش زنان را در جامعه مهم دانست و خاطرنشان کرد: نقش زنان در پیروزی انقلاب اگر بیش از مردان نبود کمتر هم نبوده و وظیفه اصلی زنان حفظ خانواده به بهترین وجه است.

حجت الاسلام سرلکیان اذعان داشت: در برهه ای که زن به عنوان ابزاری پوچ قرار گرفته بود امام فرمود مرد از دامن زن به معراج می رود و زنان تربیت کننده مردان بزرگ اند و جایگاهی بزرگ برای زنان جامعه به وجود آورد.

وی بیان داشت: امروز که در آغاز سی و پنجمین سالگرد انقلاب هستیم را به عنوان تحکیم خانواده و سبک زندگی نامگذاری کرده اند نشان دهنده اهمیت بسیار آن است و باید در مسیری قدم برداریم که کارها را آسان سازیم و فرهنگ قناعت را ترویج دهیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: آنچه باعث شد انقلاب ما به پیروزی برسد ایمان به خدا، وحدت و وجود رهبری فرزانه وعالم بود که بعد از وجود اهل بیت (ع) مانند ایشان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شجاعت و عزت مندی را جز امام کسی برای مردم به وجود نیاورد افزود: امام بدون هیچ گونه امکانات و با تکیه بر خداباوری در مقابل تمامی دشمنان ایستاد و مردم را راهنمایی کرد و همانا هدایتش پیامبر گونه بود.



وی با اشاره به اینکه امام متعلق به تمام عصرهای آینده خواهد بود اضافه کرد: ما باید خود را آماده تر کنیم و با اندیشه و تفکر امام آشناتر شویم.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در پایان بیان داشت: داشتن سبک زندگی اسلامی بدان معناست که همه شئون زندگی ما باید اسلامی باشد.

گفتنی است در پایان از 12 نفر مسئولین هیئت های مذهبی بانوان تقدیر و هدایایی به آنها ارائه شد.

همایش تشکلهای دینی بانوان با حضور جمعی از مسئولین هیئت های مذهبی بانوان و مبلغات سنتی و حوزوی در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی برگزار شد.



