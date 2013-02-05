شب جشن رسانه های بیگانه/ افزایش قیمت ارز حاصل بی تدبیری مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم در مسجد زین العابدین(ع) برگزار شد، با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور ابراز داشت: برای برون رفت از این مشکلات راه کار وجود دارد.



وی گفت: بحرانی که امروز دامنه آن در کشور به چشم می‌خورد در 10 ماه گذشته در مجلس و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و در نشست‌های مشترک بیان شد که در حال حاضر ارزش دلار تا این اندازه نیست و نرخ ارز باید مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد.



وزیر سابق امور خارجه کشور ادامه داد: در آن زمان اعلام شد که نرخ واقعی ارز به دو هزار تومان نزدیک است اما بعد از گذشت دو ماه از آن جلسات دیدیم که بازار بر روی مردم آوار شد و دلار هر روز رشد سعودی به خود گرفت و اثرات خود را بر روی مابقی اجناس نیز گذاشت.



افزایش قیمت ارز، حاصل عدم تصمیم گیری به موقع مسئولان بود



وی ابراز داشت: افزایش قیمت ارز در کشور نه مربوط به تحریم است و نه از یک قاعده اقتصادی پیروی می‌کرد و این اتفاق حاصل عدم تصمیم گیری به موقع مسئولان بود که اتفاقا بحث‌های کار‌شناسی در این زمینه هم صورت گرفته بود.



متکی با بیان اینکه امروز شرایطی که در بازار خودرو وجود دارد برای همگان تعجب آور است، ابراز داشت: قیمت خودرو‌ها از مهر ماه سال قبل تاکنون که مورد رصد قرار می‌گیرد دیده می‌شود که منطقی بر آن حاکم نیست.



این فعال سیاسی، کارآمدی را شرط لازم بالندگی نظام اسلامی و انقلاب دانست و افزود: امام راحل از اولین روزهای انقلاب فرمودند، اگر ما رشته‌ها و پیام‌های انقلاب را به جهان انتقال ندهیم، دشمنان ما را با هجمه‌های خود خفه خواهند کرد.



وی عنوان کرد: هنوز مدت کوتاهی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که ترور‌ها آغاز شد و مسائل قومی قبلیه‌ای و مبارزات گروه‌های مسلح بر علیه نظام شکل گرفت و امام در‌‌ همان شرایط دریافته بودند که نباید گذاشت دشمن در خانه ما وارد شود و جنگ را آغاز کند.



وزیر سابق امور خارجه کشور با اشاره به اولین پیام امام به زائران خانه خدا در حج گفت: امام راحل در اولین پیام خود منشور انقلاب را مطرح کرد و سیاست بین المللی امام (ره) پاسخ مناسب و به جایی در برابر هجمه‌های دشمن بود.



متکی با بیان اینکه در‌‌ همان دوران بعد از انقلاب اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس در منطقه شکل گرفت، اظهار داشت: تشکیل این شورا در منطقه تنها برای مخالفت با انقلاب اسلامی بود و در واقع حرکت جدی و جمعی کشورهای حوزه خلیج فارس بر علیه نظام به شمار می‌رفت.



وی عنوان کرد: در دیدار با برخی از مسئولان کشورهای منطقه، آنها به صراحت می‌گفتند ما می‌خواهیم حضور ایران و همکاری‌های دوجانبه بیشتر شود اما برخی از کشور‌ها می‌آیند تا رابطه متقابل ما را مسموم کنند.



امام راحل منشور جهانی انقلاب را تدوین و در جهان مطرح کردند



وی با بیان اینکه امام راحل منشور جهانی انقلاب را تدوین و در جهان مطرح کردند، افزود: اگر تشدید دیکتاتوری‌ها در بسیاری از کشورهای منطقه نبود و حمایت‌های بی‌دریغ غربی‌ها از حکام جور برای سرکوب مردم وجود نداشت، کلام امام خمینی(ره) در‌‌ همان روز‌ها اثر خود را بر روی کشورهایی همانند مصر می‌گذاشت.



این فعال سیاسی، اضافه کرد: امام پیام‌های آگاهی بخش خود را به ملل اسلامی و مردم جهان می‌فرستاد و به آنها الگو می‌داد و اینگونه می‌فرمود که اگر به من خدمتگذار بگویید بهتر از آن است که رهبر خطاب کنید و این در حالی بود که مسئولان کشورهای غربی هزینه‌های هنگفتی انجام می‌دادند تا جایگاه و قدرت خود را به رخ مردم بکشند.



وزیر امور خارجه دولت نهم، با بیان اینکه امام با این ادبیات و سیره عملی خود، قلب‌ها را تسخیر کرده بود اظهارداشت: امام وقتی وارد ایران شد پنج میلیون نفر از وی استقبال کردند و با اینکه 80 سال از عمرش می‌گذشت، هیچ‌گاه از خود چیزی نگفت و همواره از اعتقاد و ملت صحبت می‌کرد و با مردم صادق بود.



امام خمینی(ره) این واژه " آیت الله " را در فرهنگ لغت دنیا وارد کرد



متکی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما در حوزه عزت سیاسی در جهان کم نیاوردیم، ابراز داشت: بنده در طول 28 سالی که در حوزه سیاست خارجه مشغول به فعالیت بودم این عزت را در دنیا حس کردم که این عزت را امام به ما اهدا کرد.



وزیر سابق امور خارجه کشور، با بیان اینکه واژه آیت الله در فرهنگ لغت انگلیس وارد شد که به معنای نشان و درجه علمی علمای مسلمان است افزود: در فرهنگ لغت انکلیس به رهبر دینی مسلمانان آیت الله می‌گویند و در واقع امام خمینی (ره) این واژه را در فرهنگ لغت دنیا وارد کرد چرا که در‌‌ همان زمان جهان ایشان را با نام آیت الله خمینی(ره) می‌شناختند.



وی با بیان اینکه کارآمدی درکنار ولایت پذیری و توجه به مردم، جز تکالیف و شرایط مدیران است، افزود: هر مدیری که به این موارد توجه داشته باشد به توفیقاتی دست خواهد یافت که امروز نمونه‌های بسیاری از این مدیران را در رده‌های ملی، استانی و شهرستانی می‌بینیم.



در شرایط حساس اقتصادی کشور حق آزمون و خطا نداریم



وی عنوان داشت: در شرایط عادی تصمیمات مسئولان می‌تواند درست و یا اشتباه باشد که در صورت خطا در آینده می‌توان آن را اصلاح کرد، اما اگرشرایط اقتصادی کشور حساس شد حق آزمون و خطا نداریم و باید بسیار دقیق و کار‌شناسی شده تصمیم گرفت و اجرا کرد.



این فعال سیاسی، با اشاره به اینکه امروز در مسئله اقتصاد، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از ملزومات آن ثبات در تصمیم گیری‌ها بیان می‌کنند افزود: تصمیمات متناقض در این خصوص سم مهلکی برای کشور است.



نفس تولید باید تسهیل و محترم شمرده شود



وی با بیان اینکه مردمی کردن اقتصاد مهم است و مردم در این زمینه باید نقش آفرینی کنند، افزود: در این خصوص دو بخش وجود دارد، مردمی که در وضعیت سختی زندگی می‌کنند و از آن به عنوان دهک‌های پایین نام می‌برند که آنها باید در چرخه اقتصادی فعال باشند و باید تولید و افزایش سرمایه در کشور فرهنگ شود و آن را مقدس بدانند.



وزیر امور خارجه دولت نهم ادامه داد: باید با رانت خواری و حرام و خواری و سوء استفاده‌ها مبارزه و نظارت کرد اما نفس تولید باید تسهیل و محترم شمرده شود.



متکی اضافه کرد: کشورهایی که در امر اقتصاد موفق هستند 80 درصد اقتصاد آنها دست مردم و 20 درصد دیگر در اختیار مردم نیست اما در ایران این میزان تنها 20 درصد است.



وی با بیان اینکه سیاست خارجی از حوزه‌های بسیار حساس است، افزود: سیاست خارجی رعایت ظرافت و هوشیاری در کنش‌ها و واکنش‌ها را می‌طلبد و‌گاه ممکن است یه موضع و یا بیان یک عبارت وکلمه ارتباط کشور‌ها را دچار مشکل کند.



وزیر سابق امور خارجه کشور تغییر مواضع را از آفات سیاست خارجی برشمرد و اظهار داشت: تغییر موضع در سیاست به معنای تواضع نیست، بلکه طرف مقابل آن را به معنای موضع ضعف می‌پندارد.



مقدمه خروج آمریکا از عراق، مذاکرات در سه مرحله با ایران بود



وی با بیان اینکه می‌توان در تغییر تاکتیک‌ها گام‌هایی برداشت، ادامه داد: در اصول هیچ‌گاه نمی‌توان چرخش موضع داشت، مثلا ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد اما وقتی مسئولان عراقی از ما خواستند تا برای حل مشکلات این کشور با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم این اتفاق در سه مرحله رخ داد و باید عنوان کرد که خروج آمریکایی‌ها از عراق مقدمه‌اش‌‌ همان مذاکرات ایران با آن‌ها بود.



متکی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: این از آموزه‌های الهی و خط و مشی امام و رهبری است که مسئولین باید نکات مثبت همدیگر را علنی بیان، اما اشکالات و انتقادات را در جلسات خصوصی مطرح کنند؛ البته امروز ما قدری در این زمینه بی‌اخلاق شدیم.



این فعال سیاسی، با اشاره به مکاتبات علنی سران قوا گفت: این مکاتبات باعث شد تا رهبر معظم انقلاب بفرمایند که هرکس به دنبال ایجاد اختلاف در جامعه باشد به کشور خیانت کرده است.



وزیر دولت نهم ادامه داد: امروز شما مذاکرات مجلس را بخوانید، امشب شب جشن رادیوهای بیگانه است.



آمریکا در عراق و افغانستان زمین خورده است



وی در ادامه با اشاره به تحولات در کشورهای منطقه عنوان کرد: مجموعه تحولات هدف گذاری آمریکا در منطقه ما این بود تا اطراف انقلاب اسلامی شرایطی ایجاد کند تا تاثیراتی در راستای منافع آن‌ها داشته باشد.



وی گفت: استراتژی آمریکا در افغانستان این بود که حکومتی را سر کار بیاورد که مخالف ایران و متحد امریکا باشد و همین هدف را در عراق نیز دنبال کرد اما امروز بعد از 11 سال به وضوح دیده می‌شود که در هیچ کجا به نتیجه نرسیدند.



وزیر سابق امور خارجه کشور عنوان کرد: ترکیه به عنوان عامل آمریکا در انتخابات عراق تلاش کرد تا کاندیداهای العراقیه رای بیاورند و در این راستا تلاش کردند تا مالکی در دور اول نخست وزیر نشود.



وی ابراز داشت: امروز باید عنوان کرد که آمریکا در تشک عراق و افغانستان در کشتی با ایران به دلیل شناخت جمهوری اسلامی و هدایت‌های رهبری زمین خورده و ضربه فنی شده است.



متکی با بیان اینکه آمریکا در سوریه نیز همین اهداف را دنبال می‌کند، افزود: دولت سوریه به مطالبات مردم، باید پاسخ دهد اما در خصوص مداخله خارجی سوریه به درستی مداخلات بیگانگان را شناسایی و تاکنون نیز در برابر آن‌ها ایستاده و مقاومت کرده است.



وی گفت: بیگانگان دو سال تمام است که در سوریه تلاش می‌کنند تا این کشور را با شکست مواجه کنند و در این راستا کشورهایی همانند عربستان که به مردم خود اجازه کوچک‌ترین اعتراضی را نمی‌دهد و ارتش خود را به بحرین راهی می‌کند و تلاش کرد تا دیکتاتورهای یمن و تونس را حفظ کند، دم از دموکراسی و طرفداری از مردم سوریه می‌زند.



ترکیه و عربستان ضرر کنندگان منطقه در ماجرای سوریه هستند



این فعال سیاسی، با بیان اینکه ترکیه و عربستان ضرر کنندگان منطقه در ماجرای سوریه هستند افزود: امروز مشخص شده است که این مثلث کشورهای منطقه در واقع مربع بوده که ضلع دیگر آن رژیم اشغالگر قدس است.



وزیر سابق امور خارجه کشور تصریح کرد: اظهارنظر کار‌شناسان حاکی از آن است که دشمنان سوریه نمی‌توانند این کشور را به سقوط بکشانند و اگر این امر محقق شود، شکست دیگری برای آمریکا رقم خواهد خود که آنان را مجبور به تغییر استراتژی خواهد کرد.



ایران در سیاست خارجی خود به دنبال ماجرا جویی نیست



وی با بیان اینکه ایران اسلامی در سیاست خارجی خود به دنبال ماجرا جویی نیست، ابرازداشت: انقلاب اسلامی ایران از یک منطق قابل دفاع حمایت می‌کند و در مذاکرات خود با کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکای لاتین مواضع به حق خود را بیان و استدلال می‌کند.



وی با بیان اینکه دشمنان می‌گفتند که ایران نباید انرژی هسته‌ای داشته باشد، افزود: ما توانستیم این منطق را آشکار کنیم که بر اساس قوانین، آژانس متعهد است به کشورهای عضو، امتیازات و تعهداتی ارائه کند.



متکی با بیان اینکه برخی از کشور‌ها به ما می‌گفتند که ایران نفت دارد و نباید از انرژی هسته‌ای استفاده کند، افزود: ما به آن‌ها می‌گفتیم که آمریکا از بزرگ‌ترین دارندگان سوخت‌های فسیلی در جهان است، اما 25 درصد انرژی خود را از نیروگاه‌های هسته‌ای دریافت می‌کند که این گونه استدلال کردن مسئله را خاتمه داد.



پیشنهاد به رهبر انقلاب در خصوص طراحی سناریوی دیپلماتیکی انرژی هسته‌ای



وزیر سابق امور خارجه کشور با بیان اینکه در 6 ماه باقی مانده به پایان مسئولیت خود در وازرت خارجه دیداری با مقام معظم رهبری داشته‌ام، افزود: در این دیدار به مقام معظم رهبری عرض کردم که ما در بحث انرژی هسته‌ای به آنچه که می‌خواستیم رسیده‌ایم که غنی سازی 20 درصد و افزایش سانترفیوژ‌ها ازجمله آنها بود.



وی ادامه داد: به رهبر معظم انقلاب عرض کردم که امروز دست آن‌ها بالا است و وقت آن است تا اجازه دهید یک سناریوی دیپلماتیک در این زمینه طراحی کنیم تا بتوان بحث انرژی هسته‌ای را به سامانی برسانیم.



این فعال سیاسی، اضافه کرد: در آن جلسه مطرح کردم که باید طرحی را چید تا در یک کفه ترازو حقوق ملت را در نظر گفت و در طرف دیگر آن معادله‌ای را قرار دهیم که آنها به این نتیجه برسند ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.



وی بیان داشت: با این اقدام ما از یک طرف قدرت ایران در این عرصه را تثبیت می‌کنیم و از طرف دیگر به آن‌ها می‌گوییم دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و آن‌ها هم برای کسب آبرو بروند همه جا جار بزنند که ما ایران را از دست یابی به سلاح هسته‌ای باز داشتیم.



متکی عنوان کرد: دیپلماسی به معنای رسیدن به نقطه تفاهم است و در این معامله باید طرف مقابل نیز منفعتی را بدست آورد.