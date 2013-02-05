جایگاه انقلاب اسلامی هنوز برای جهانیان روشن نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نوباوه در همایش بصیرت که به همت سازمان بسیج کارکنان سپاه علی ابن ابیطالب قم برگزار شد، اظهار داشت: تمام برکت نظام اسلامی از خون شهیدان است و هر نعمتی که خداوند به این کشور مرحمت می کند به این دلیل است.



وی ادامه داد: مهترین پیامی که امام دهه فجر برای ما دارد ارائه جایگاه ایران اسلامی در صحنه تاریخ است، این جایگاه در طول سی سال گذشته برایمان شکل گرفته است و حتی دشمنان نیز از این امر آگاه هستند.



نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه از الزامات اصلی ما باز کردن این جایگاه است، گفت: باید مشخص شود که انقلاب ما برای چه و در چه شرایطی و با چه هدفی شکل گرفت، باید بررسی شود که در حال حاضر در چه وضعیتی هستیم.



تمام دنیا در برابر کشور ما است



وی در این خصوص افزود: در هیچ کجای دنیا نمی‌توان نشانی از این پیدا کرد که یک کشور توسط تمام دنیا مورد هجمه قرار بگیرد.



نوباوه تاکید کرد: یک تحلیل پنج ساعته لازم است تا پاسخ این مسائل داده شود و بتواند شرایط امروز ما را توجیه کند، شرایطی که در آن جنگی نابرابر علیه یک ملت است.



وی با اشاره به اینکه جایگاه نظام باید درک شود، گفت: هم اکنون ما در حال ورق زدن صفحات تاریخ هستیم و به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی دفاع مقدس تنها نبردی بود که در آن یک وجب از خاک ایران جدانشد.



این نماینده مجلس نهم ادامه داد: تمام مشکل استکبار فقط و فقط ایران است، ایدئولوژی ما و عقائد ما است که دشمن را حیرت زده می‌کند و اسرائیل را فلج کرده است.



وی اظهار داشت: بیداری اسلامی از انقلاب اسلامی تاثیر گرفته است و همین که در مصر روز 22 بهمن انقلاب می‌شود نشان دهنده تاثیر واقعی امام خمینی(ره) است.



تا صد سال دیگر امام(ره) را نمی‌شناسیم



نوباوه با تاکید بر اینکه امام(ره) را تا صد سال دیگر نمی‌توان شناخت، گفت: ایشان در هیچ معادله فکری، روانی و سیاسی نمی‌گنجند.



وی تصریح کرد: با وجود تمام تحریم ها امروز رشد علمی کشور ما بر اساس جمعیتمان 11 برابر کل دنیا است و باید به این مسئله بالید.



نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دشمن درصدد ضربه زدن به باورهای ما است، گفت: امروز 18 هزار و 250 کانال رادیویی و تلویزیونی وجود دارد که هفت هزار کانال آن روی ایران تمرکز دارد و 2 هزار شبکه در ایران قابل دریافت است، از این میان 100 شبکه به زبان فارسی است و همه هدف ا ینها هدف قرار دادن عقبه فکری ما است.