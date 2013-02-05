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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۷:۵۱

امام جمعه کمیجان:

انقلاب تمامیت ارضی و استقلال کشور را تضمین کرد

انقلاب تمامیت ارضی و استقلال کشور را تضمین کرد

اراک – خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان کمیجان گفت: این انقلاب مردمی به رهبری امام خمینی (ره) توانست تمامیت ارضی واستقلال کشورمان را در هر دوره و زمانی تضمین کند.

حجت الاسلام علی مقدسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقامت و پایداری ملت غیور ایران در سختی ها افزود: یکی از ویژگیهای بارز و منحصر به فرد اسلامی در طول این سی و چهار سال رهبری بی نظیر و بی بدیل بود.

وی همچنین اضافه کرد: با رهبری امام خمینی (ره) بود که مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی شورانگیز ترین حرکت انقلابی ودینی جهان در دوران معاصر بوقوع پیوست.

امام جمعه کمیجان با اذعان به دستاوردهای انقلاب اسلامی بیان داشت: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی عصاره ی دستاوردهای انقلاب است که استقلال سبب خودباوری در زمینه های مختلف از جمله تولید علم شده و انگشت حیرت به دهان تمامی دشمنان اسلام گذاشته است.

وی اظهار داشت: خودباوری سبب شده است که فرزندان ایران اسلامی در علم و دانش فتح الفتوح داشته باشند و هم اکنون دانشگاه ها احساس عزت می کنند و حوزه های علمیه نیز متحول شده اند.

حجت الاسلام مقدسی پور در پایان پاسداری از انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام و شهدا را از جمله وظایف مهم مسئولان برشمرد و خاطرنشان کرد: باید دستاوردهای انقلاب به درستی محافظت شده و به نسل جوان انتقال یابد.

کد مطلب 1808951

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