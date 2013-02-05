  1. حوزه و دانشگاه
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۳۵

رئیس دانشگاه خبر داد:

جذب 150 عضو هیات علمی جدید تا پایان سال در دانشگاه علامه طباطبایی

جذب 150 عضو هیات علمی جدید تا پایان سال در دانشگاه علامه طباطبایی

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از جذب 150 عضو هیات علمی جدید تا پایان سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جذب عضو هیات علمی در این دانشگاه گفت: حدود 180الی 190 نفر از طریق بورسیه جذب شدند. 

وی ادامه داد: تا پایان سال جاری هم 150 عضو هیات علمی جدید از طریق فراخوان، جذب دانشگاه خواهند شد. 

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: با جذب 150 نفرعضو هیات علمی جدید تا پایان سال، هرم هیات علمی دانشگاه در وضعیت مطلوبی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: درحال حاضر 400 عضو هیات علمی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول فعالیت هستند. 

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تعداد هیات علمی دانشگاه با توجه به جذب هایی که در سال های اخیرصورت گرفته 10 تا 15 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 1808952

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