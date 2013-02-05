انتقال بیمار گرفتار در برف بوسیله امداد هوائی اورژانس 115

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز شاهین اظهار داشت: در روز دوشنبه طی تماس تلفنی بهورز روستای سرآقا سید از توابع شهرستان کوهرنگ مبنی بر بد حال بودن بیماری مشکوک به آپاندیسیت، با هماهنگی ستاد هدایت، اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان، یک دستگاه بالگرد اورژانس هوائی اصفهان به منطقه اعزام و نسبت به انتقال مصدوم اقدام کرد.

وی افزود: محورهای مواصلاتی روستای سرآقاسید بر اثر بارش شدید برف بسته است و در صورت وجود موارد اورژانسی این مصدومان بوسیله امداد هوائی به شهرکرد انتقال می یابند.

ایـن بیمـار بعد از انتقال به فرودگاه شهرکرد، بوسیله آمبولانسهای اورژانس 115 به بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد انتقال یافت.