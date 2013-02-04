تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه هفدهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و پنجم فوریه سال 2013 میلادی.

- نشست خبری "تئو بوکر" سرمربی تیم ملی فوتبال لبنان ساعت 12:30 و نشست خبری "کارلوس کی‌روش" سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ساعت 13 امروز در محل نشست خبری آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود.

- نشست اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 10 صبح امروز در محل این اتحادیه برگزار می‌شود که در این نشست پیش نویس پیشنهاد طرح جامع نظم باشگاهداری بررسی خواهد شد.

- آخرین تمرین آماده‌‌سازی تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با لبنان ساعت 11:30 دقیقه امروز در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.

- رقابت‌‎های بین‌المللی تنیس فدکاپ امروز هم در قزاقستان پیگیری می‌شود که بانوان ایران در دومین دیدار خود در این رقابتها به مصاف فیلیپین می‌روند.