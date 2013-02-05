7 کیلو شیشه در یزد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر امان اللهی فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر فرماندهی استان یزد در پی اقدامات ویژه پلیسی خود در زمینه شناسایی و کنترل سوداگران مرگ از انتقال یک محموله بزرگ شیشه از تهران به استان فارس باخبر شدند.

این مقام مسئول افزود: باتوجه به اینکه این محموله از تهران به اصفهان در حرکت بودبلافاصله باهماهنگی پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان، نیروهای عملیاتی پلیس محورهای ورودی تهران به اصفهان را تحت کنترل قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران به دنبال کنترل خودروهای عبوری به یکی از مسافران یک دستگاه اتوبوس مسافر بری مشکوک و پس از متوقف کردن اتوبوس و در بازرسی از وی مقدار هفت کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه کشف و ضبط و در این رابطه وی را دستگیر کردند.

سردار امان اللهی بیان داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم همراه مواد مخدر کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شد.

دستبند سرد پلیس مهریز بر دست سارقان

سرهنگ منوچهر نصیری، فرمانده انتظامی شهرستان مهریز گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان مهریز در هفته گذشته با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی موفق شدند سه نفر از سارقان کبوتر و موتورسیکلت را دستگیر کنند.

نصیری اظهار داشت: سارقان که اهل یکی از استان های همجوار بودند در بازجویی های خود اعتراف کردند که حدود دو سال است با شناسایی کبوترها در یک موقعیت مناسب و با یک دستگاه خودروی 405 اقدام به سرقت می کنند و تاکنون به بیش از 25 فقره سرقت کبوتر اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهریز ادامه داد: با شکایت تعمیر کاری مبنی بر اینکه فردی جهت تعمیر خودرویش تعداد شش فقره چک پول جعلی به وی داده، پرده از راز وی گشود و ضمن هماهنگی با مقام قضایی و با بازرسی از منزل متهم تعداد چند ایران چک جعلی کشف شد.

وی بیان داشت: متهمان دستگیر شده ضمن تشکیل پرونده قضایی روانه زندان شدند.

دستگیری دو سارق احشام و کشف چهار فقره سرقت

سرهنگ علی صالحی، فرمانده انتظامی شهرستان بافق گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در شهرستان بافق، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی موفق شدند یکی از سارقان حرفه ای را شناسایی کنند.

سرهنگ صالحی ادامه داد: متهم در باجویی های فنی پلیسی به چهار فقره سرقت احشاک با همکاری یک نفر دیگر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی بافق خاطر نشان کرد هر دو متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.