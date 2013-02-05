به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری در خانه تکواندو برگزار شد و از میان 180 شرکت کننده در هشت وزن، 32 تکواندوکار به کسب عناوین اول تا سوم مشترک و 7 تکواندوکار با نظر کمیته فنی جواز حضور در اردو را کسب کردند.

محمد کاظمی، علی شاکری، حامد اصلانی، امیرحسین شاکری، محمد خمسه، مجید رجبی، داوود عبدالرضایی، سعید امیری، علیرضا نصر آزادانی، سیدمحمد رفیعی، میثم قهرمانلو، علی توری، مهدی خدابخشی، احمد محمدی، یوسف کرمی، کوروش رجلی، میثم باقری، بهنام بیات، هادی مستعان، سجاد مصطفوی، کاوه رضایی، ابوالفضل یعقوبی، عباس شیخی، بهنام اسبقی، رضا حبیبی، صادق موسوی، بهزاد ایلخانی، محمد امامی، مسعود حجی زواره، امید عمیدی، سجاد مردانی، پیام قبادی، افشین ساکت، علی مومنی، سیدمجتبی کرامتی، یاسین اکبرنتاج، مهران عسکری ، ابراهیم مردانی و پوریا عرفانیان تکواندوکارانی هستند که مجوز حضور در این اردو را کسب کرده‌اند.

این نفرات باید ساعت 16 امروز در خانه تکواندو خود را کادر فنی معرفی کنند. مرتضی کریمی، سیدنعمت خلیفه، مرتضی سلطانی و هادی افشار کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.

تیم ملی تکواندو حضور در رقابتهای قهرمانی جهان در مکزیک و بازیهای کشورهای اسلامی در مالزی را پیش رو دارد.