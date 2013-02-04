سعید مرتضوی بازداشت شد/ عواقب استیضاح تاریخی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خبری کوتاه از بازداشت سعید مرتضوی سرپرست غیرقانونی صندوق تامین اجتماعی خبر داد.

نمایندگان مجلس روز یکشنبه هفته جاری در اعتراض به انتصاب غیرقانونی سعید مرتضوی به سمت سرپرستی صندوق تامین اجتماعی، با 192 رای موافق با استیضاح شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وی را از این سمت عزل کردند.

محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاح شیخ‌الاسلامی در صحن علنی مجلس فیلمی را با صدای مخدوش پخش کرد که در آن فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس شورای اسلامی به دیدار سعید مرتضوی رفته بود.

احمدی نژاد سپس متنی را قرائت کرد که به گفته وی متن گفتگوی فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی بود. طبق متن قرائت شده از سوی رئیس جمهور فاضل لاریجانی برای حل مشکل مرتضوی از وی تقاضای کمک های نقدی و غیرنقدی کرده بود.

لاریجانی پس از سخنان احمدی نژاد با بیان اینکه شما به شخص بنده اتهام وارد کردید و من طبق قانون می‌توانم به سخنان شما پاسخ بدهم، از رفتار رئیس جمهور به شدت انتقاد کرد و ضبط محرمانه فیلم از گفتگوی افراد را اقدامی مافیاگونه تشبیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی تهران تا لحظه مخابره این خبر علت بازداشت سعید مرتضوی را اعلام نکرده است.