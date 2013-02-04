به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن این پیام تشکر به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرهیخته ارجمند جناب آقای دکتر شیخالاسلامی
سلام علیکم
بیش از 27 سال است که افتخار آشنایی و برادری و همکاری با جنابعالی را دارم.
بیش از سه سال و نیم ملت ایران و به ویژه جمعی از بهترین اقشار ملت ایران یعنی کارگران، بازنشستگان، بیمهشدگان و تعاونیهای سراسر کشور از خدمات ارزشمند، صادقانه و بیادعای شما در سمت «وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی» بهره بردند.
اینک که مجموعه فوق مظلومانه از تلاشها و دلسوزیها و زحمات هوشمندانه جنابعالی محروم گشتهاند از جانب ملت بزرگ ایران و اقشار فوقالذکر صمیمانه از جنابعالی تشکر میکنم. شما بدون تردید یکی از رویشهای پرافتخار انقلاب اسلامی و نمونه بارز مدیریت پاک، مردمی و انقلابی هستید که بدون کوچکترین توقع وجود خویش را صرف خدمت به ملت بزرگ و اهداف متعالی او کردهاید.
مطمئنم که برخی رفتارها کوچکترین خللی در اراده و ایمان شما به راه پرافتخار و آیین خدمتگزاری و نوکری ملت ایجاد نخواهد کرد.
به فضل الهی جنابعالی در سنگرهای بالاتر و والاتری به خدمات خود ادامه خواهید داد. ضمن تشکر مجدد، از خداوند منان برای شما سلامتی و موفقیت بیشتر تحت توجهات حضرت ولیعصر(عج) مسئلت دارم.
محمود احمدینژاد
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