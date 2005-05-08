ژاپن ، هيروشيما و ناكازاكي را به شيكاگو مي برد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل روزنامه ژاپن تايمز، اين نمايشگاه كه از سوي "سالن يادبود صلح ملي قربانبان بمب اتمي" در موزه صلح شهر شيكاگو تاسيس شده است در 14 آگوست همزمان با شصتمين سالگرد بمباران اتمي هيروشيما و ناگازاكي آغاز بكار خواهد كرد.

شهر هاي هيروشيما و ناگازاكي از اين نمايشگاه حمايت مي كنند و درآن 23 نوع موضوع نمايشي از جمله صليب ذوب شده مسيح و يك قاب پارچه اي كه بدن يك پسر بچه نيم سوخته و سياه شده را نشان مي دهد به نمايش درآمده است.

در اين نمايشگاه همچنين نشست هائي برگزار خواهد شد و در آن اشعار و سخنان بازماندگان فاجعه بمب اتمي آمريكا كه به انگليسي ترجمه شده اند قرائت خواهد شد.

در دانشگاه شهر شيكاگو كه محل اين نمايشگاه است آزمايشگاه معروف هسته اي وجود دارد كه نقش مهمي را در توسعه و طراحي اولين بمب اتمي ايفا كرده است.

گفتني است كه از سال 1996 هيروشيما و ناكازاكي در 11 شهر جهان نمايشگاهي با موضوع مربوط به بمباران اتمي اين دو شهر تاسيس كرده اند.