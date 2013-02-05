انتقاد از برخورد ناپسند مسئولان کشور در تریبونهای رسمی

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره استانی فجر و سلامت ورامین پیش از ظهر دوشنبه با حضور حمیدرضا صائب زاده معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، سرهنگ جمال نیکجو جانشین فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، مرتضی مؤمنی فر فرمانده سپاه ناحیه ورامین و جمع کثیری از فرهنگیان و مردم ورامین در حسینیه ثارالله ورامین افتتاح شد.

رئیس کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین در این مراسم ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان گفت: امروز تحولات شگرفی در تمام زمینه های موجود رخ داده و کشور با سرعت در حال پیشرفت است و همه باید کمک کنیم تا این پیشرفت تسریع شود.

مجتبی عرب عامری افزود: در بخش کارگاهی این جشنواره، موضوعاتی از قبیل سلامت، بهداشت و روشهای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای مختلف به کارکنان، دبیران، مدیران و دانش آموزان ارائه می شود.

وی عنوان داشت: کارکنان آموزش و پرورش و ادارات مختلف شهرستان با حضور در بخش کارگاهی این جشنواره ضمن آشنایی با دستاوردهای بخش سلامت نظام مقدس جمهوری اسلامی با نقش تغذیه در ارتقای سلامت آشنا می شوند.

وی افزود: در نمایشگاه فجر و سلامت آموزش و پرورش ، شبکه بهداشت ،هلال احمر ، سازمان آتش نشانی و بهزیستی شرکت دارند.

رئیس آموزش و پرورش ورامین بیان کرد: بازدید کنندگان از این نمایشگاه می توانند با آشنایی با روشهای مختلف پیشگیری از بیماریهای جسمی و روانی، زمینه ارتقای سلامت عمومی را فراهم کنند.

یکی از منکراتی که مدیرانگرفتار آن هستند وعده های بدون عمل است

رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستانهای استان تهران نیز در این مراسم مهمترین رسالت امروز را انتقال فرهنگ انقلاب به نسل جوان دانست و گفت: در این مهم رسالت فرهنگیان بسیار خطیر است.

حجت الاسلام سید محسن محمودی با تشریح سلامت جسم و روح افزود: بزرگترین کاری که امام(ره) انجام دادند اهتمام به سلامت روح و روان ما بود، امام(ره) ما را از آن جامعه آلوده که ارزشها در آن ضد ارزش شده بودند رهایی بخشیدند، باید در کنار سلامت جسم که بسیار مهم است به سلامت روح هم اهمیت دهیم.

وی سپس به وعده ساخت اردوگاه دانش آموزی در ورامین اشاره کرد و اضافه کرد: یکی از منکراتی که مدیران گرفتار آن هستند وعده های بدون عمل است، بیش از 100 هزار دانش آموز در این منطقه وجود دارد، اما اینها از یک اردوگاه دانش آموزی بی بهره اند، اگر به سلامت دانش آموزان اهمیت می دهیم باید فضاسازی کنیم.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: بسیار زشت است مسئولان ارشد کشور از تریبون رسمی کشور این گونه با یکدیگر برخورد کنند، نمی دانم چه دستهایی در کار است، اما این افراد بدانند مردم راه و موضعی را که با منویات رهبری سازگار نباشد، طرد می کنند.

وی تصریح کرد: مدیران کشور سعی کنند آبروی خود را حفظ کنند و در این چند روزه باقی مانده از زمان مدیریت نام نیک از خود بر جای بگذارند.

40 درصد مرگها ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی است

استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در این مراسم با ارائه آماری از بیماری های موجود در جهان گفت: سالانه 35 میلیون نفر در جهان 80 درصد از مرگ در کشورهای بر اثر بیماریهای مزمن می میرند که این میزان 60 درصد مرگهای سالیانه است.

دکتر نوروزی افزود: 80 درصد این مرگهای بیماریهای مزمن در کشورهای در حال توسعه است که می توانیم بر اثر تغذیه صحیح و فعالیت بدنی از این بیماریها جلوگیری کنیم، 40 درصد مرگها در سال 90 در کشور بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی بوده است.

لازم به ذکر است، در پایان مراسم با حضور مسئولان بیش از 20 غرفه جشنواره سلامت افتتاح شد.

گفتنی است، این جشنواره در روزهای 17،16 و 18 بهمن ماه در ورامین و در روزهای 18، 17 و 19 بهمن در رباط کریم پذیرای عموم خواهد بود.